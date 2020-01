La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Francisco Antonio Macías Domínguez (Catedrático)

Nació en La Línea de la Concepción el 18 de septiembre de 1956. Es Catedrático de Universidad de Química Orgánica (2000), Doctor en Ciencias Químicas (Química Orgánica) por la Universidad de Cádiz (1984) y Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla (1978). Desde los inicios de la Universidad de Cádiz ha estado vinculado a ella en las figuras de Profesor Ayudante de Clases Prácticas, Profesor Colaborador, Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad (actualmente desempeña), al mismo tiempo ha sido Visiting Associate Professor en el Departamento de Química en Louisiana Sate University, Baton Rouge, LA, USA, (1987, y periodos cortos 1989-95) donde estableció una estrecha colaboración con el Prof. Nikolaus H. Fischer en el área de la Alelopatía.

Su responsabilidad docente se combina con la investigadora y la de gestión. Así, imparte docencia en el área de la Química Orgánica, de la Química Orgánica Ecológica, de las Aplicaciones de la Alelopatía en la Agricultura y de las Técnicas de Determinación Estructural por Resonancia Magnética Nuclear, tanto en la Licenciatura de Química como en diversos posgrados de Doctorado y Masteres.

Su interés en investigación se centra en la investigación básica y aplicada de la Alelopatía desde el punto de vista de la Química Orgánica.

Ello se relaciona con aspectos diferentes de la Alelopatía en plantas superiores y microorganismos, grupo de excelencia del PAI FQM-286, e implica estudios en ecosistemas naturales y manipulados, desarrollo de nuevas metodologías para el estudio del fenómeno, incluyendo los modos de acción. Lidera el Grupo de Alelopatía de Cádiz (GAC), de carácter multidisciplinar, pionero en España y Europa en este tipo de estudios.

Durante su actividad investigadora, su grupo ha aislado, identificado, caracterizado o sintetizado y probado la bioactividad de más de 500 compuestos aleloquímicos potenciales procedentes de un amplio rango de familias químicas como agliconas o glicósidos (fenólicos simples; cumarinas; flavonoides; lignanos; terpenoides: mono-, sesqui- , di-, spiro- y triterpenoides; esteroides; limonoides; benzoxacinoides, etc..) que han permitido llevar a cabo los correspondientes estudios de relación estructura-actividad (SAR).

También realizó un estudio químico y biológico completo (incluyendo estabilidad, degradación, bioactividad, modo de acción, medidas cuanti- y cualitativas de los aleloquímicos implicados) de las interacciones alelopáticas en las gramíneas, donde se ha demostrado químicamente el Fenómeno Alelopático.

La filosofía general es aprender de la Naturaleza: “Si conocemos la forma en la que las plantas hacen posibles sus comunicaciones inter- e intra-específicas dentro de un ecosistema, podemos imitar ciertos procesos y pensar en aplicaciones naturales como herbicidas naturales, insecticidas naturales, fungicidas naturales, etc.”. En este sentido, se está desarrollando un intenso programa de búsqueda de “nuevos modelos naturales de agroquímicos” basado en interacciones alelopáticas.

Ha dirigido innumerables tesis de licenciaturas, diplomas de estudios avanzados y doctorales de estudiantes españoles, mexicanos, venezolanos y cubanos. Es autor de cinco patentes internacionales. Sus publicaciones científicas, incluyendo capítulos de libros superan las 150 y ha coeditado dos libros de la serie Recent Advances in Allelopathy.

Ha presentado y defendido más de 140 comunicaciones a Congresos e impartido conferencias invitadas en diversos países incluyendo: USA, Canadá, México, Colombia, Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suiza, Dinamarca, Austria, Lituania, Polonia, Suecia, India, China, Japón, Australia y Sudáfrica. Ha participado en más de 25 proyectos de investigación, nacionales e internacionales, en su mayoría como investigador responsable.

Ha obtenido el reconocimiento de cuatro tramos de investigación, cinco de docencia y cinco autonómicos. Ha recibido los premios de investigación: el Rhône-Poulenc Rorer Award, 1999, de la Phytochemical Society of Europe (PSE), Reino Unido y el Agro-Environmental Sciences for Foreign Scientist Award, 1999, del National Institute of Agro-Environmental Sciences (NIAES) Ministry of Agriculture, Japón; y los reconocimientos sociales: Placa de Plata de la Diputación Provincial de Cádiz, 2000, Cádiz y Gaditano del año 2000 en el área científica del Ateneo Gaditano de Cádiz.

Ha participado activamente en la fundación y el desarrollo de la International Allelopathy Society (IAS) de la que ha sido elegido vicepresidente para Europa (1994-96) y presidente del comité organizador del primer Congreso Mundial de Alelopatía (Cadiz, 1996).

Fue nombrado por el rector José Luis Romero Palanco primer Director de Relaciones Internacionales de la UCA (1990-94) y por la Junta de Andalucía, comisario del Salón Internacional del Estudiante Andalucía’96. Fue director del Departamento de Química Orgánica (1994-2002), coordinador de los Programas de Doctorado Química (1998-2003) y el de Ciencias y Tecnologías Químicas (2002-04) y fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. Actualmente es director del Instituto Universitario de Investigación en Biomoléculas.

Miembro de diferentes Sociedades Científicas nacionales e internacionales, evaluador científico de diversos programas nacionales e internacionales y de un gran número de revistas científicas de reconocido prestigio en el área de la Química Orgánica, de la Química de los Productos Naturales y de la Química Agrícola y de la Química Ecológica y de las Ciencias de la vida. En la actualidad es miembro del Comité editorial de varias revistas científicas.

Eustaquio Macías (Cantaor aficionado)

Cantaor aficionado, nació en Córdoba el 16 de junio de 1944. Siendo muy joven marchó a Ceuta y después a La Línea de la Concepción, donde contrajo matrimonio con una linense. Aunque nunca se dedicó al cante de una manera expresa, si actuó en festivales y peñas flamencas, incluso ilustrando conferencias a muchos artistas. Se presentó a algunos concursos de cante flamenco en la comarca, como los del Tesorillo, Algeciras, incluso en la Peña Flamenca CulturalLinense, de la que es socio desde su fundación.

Eustaquio, aunque es poseedor de un conocimiento enorme sobre los cantes, es un cantaor que domina los cantes por soleá, y tiene como mentor fundamental a Antonio Mairena. Eustaquio es un aficionado cabal.