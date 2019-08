La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Israel Frías (Actor)

Israel Frías, actor linense, lleva muchos años luchando por un hueco en el mundo del teatro y del cine. Ha conseguido ser candidato a los premios de la Unión de Actores y precisamente en este año de 2010 compite con Juan Diego Botto y Nicolás Dueñas por el premio al mejor actor protagonista por su trabajo en Bodas de sangre.

Su trayectoria en el teatro está jalonada por su participación en Bodas de sangre, de Federico García Lorca, dirigida por José Carlos Plaza; In nomine Dei, de José Saramago, con el mismo director, que también le dirigió en 2007 en Splendid’s, de Jean Genet. Intervino en El príncipe tirano, de Juan de la Cueva, bajo la dirección de Pepa Gamboa.

Con su participación en Yo, Claudio, de Robert Graves, también con José Carlos Plaza como director, fue nominado al premio al mejor actor secundario por la Unión de Actores, lo mismo que le ocurrió meses antes con El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, dirigido por Miguel Narros. En 2003 intervino en El perro del hortelano, de Lope de Vega, y un año antes participó en la obra Panorama desde el puente, de Arthur Miller, dirigida por Miguel Narros.

Su intervención en esta obra le valió de nuevo ser nominado al mejor actor secundario en una obra que consiguió seis premios Max, entre ellos el del mejor espectáculo teatral. También ha estado en los repartos de Buero Vallejo: homenaje, dirigido en 2001 por Miguel Narros; en la ópera Ernani, de Giuseppe Verdi; La naranja mecánica, La estrella de Sevilla, El rey Lear y Divinas palabras, que fue su primera aventura seria en el teatro.

Su participación en televisión ha sido más corta pero también importante. El año pasado intervino en la serie de TVE Amar en tiempos revueltos, dirigida por Eduardo Casanova. También en 2009 formó parte de 18: La serie, de Antena 3. Dos años antes estuvo en el documental Descubriendo a Colón, de Gonzalo Crespo y en las series de Tele 5 Hospital Central, en la que empezó en el año 2002, y Ris científica. El documental La Guerra Civil en Andalucía, de Gonzalo Crespo; y Arrayán, con dirección de Ismael Morillo, fueron otras de sus participaciones en Canal Sur. También ha hecho cine. En concreto, estuvo en el reparto de Para que no me olvides, de Patricia Ferreira; Tu nombre envenena mis sueños, de Pilar Miró; y Cachito, dirigido por Enrique Urbizu.

Pepe Galán (Humorista)

Nació en La Línea el 16 de abril de 1951. Realizó sus estudios primarios en la escuela particular que don Blas y don José tenían en la Plaza de la Iglesia, frente a la Parroquia. El Bachillerato lo inició en el INEM de Algeciras, luego en el colegio Salesiano de La Línea para acabar en el Instituto Menéndez Tolosa, también de nuestra ciudad. Es Diplomado en Educación Física por la Escuela Militar de Toledo y Diplomado en Teología y Humanidades por una Universidad de Bélgica. Su profesión era la de militar, donde alcanzó el grado de teniente. Se casó el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 1974 con Ani Trini Ordóñez Martín y tiene tres hijos, Gema, José Ignacio y Triana.

Nunca se dedicó profesionalmente al humor, ya que, como hemos dicho, era militar. En 1980 pide excedencia en el ejército y se dedica de lleno a lo que más le gustaba, trabajar como humorista con el nombre de Pepe Galán. Vuelve al ejército y se retira en el año 1987 y hasta 1992 se mete de lleno nuevamente en el mundo humorístico, esta vez con el nombre de Óscar Güai.

Ha trabajado en la Televisión Española en los programas ¿Pero esto qué es? y No te rías que es peor, este último desde los estudios de Barcelona. Estuvo actuando tres meses en la Sala de Fiestas San Brasil de Madrid. Ha efectuado giras habituales por toda España y presentó los Carnavales de La Línea de 1990 y 1991. Estas presentaciones en su pueblo natal fueron sin duda la huella más profunda que dejara en su hacer como humorista.

También participó en varios programas de TV con Carmen Abenza y Joaquín Caparrós, en COPE Radio, en Radio La Línea y por último en Radio Vida. También ha actuado en numerosos festivales y galas benéficas, siempre con la intención de ayudar a los más necesitados.

En 1992 se retiró de los escenarios para entrar a trabajar en La Línea en un Centro de Rehabilitación de Toxicómanos. Ha colaborado en varios centros de Córdoba, Mérida y Pozoblanco y ha hecho misiones en Perú y Ecuador y comenzó a trabajar en su ciudad natal en el grupo Sendero de Vida, perteneciente a la congregación religiosa Cristianos Evangélicos.

José Ignacio Galán 'Nacha la Macha'

José Ignacio Galán, Nacha la Macha, nació en La Línea. A los cuatro años le dijo a su madre que quería ser artista. Con 20 se fue a Madrid a estudiar arte dramático. Ha trabajado como camarero, lavandero, pizzero, acomodador y hasta de heladero.

Nacha es actriz de profesión y un artista del transformismo, que primero comenzó a ser famosa en el barrio de Chueca, luego llegó Madrid y hoy por hoy es muy popular entre sus seguidores en la web. Pero esto no termina ahí; su belleza, el talento y la chispa en los escenarios la han llevado a ser reconocida no sólo en España sino que su trabajo ha llegado a países como Argentina, Brasil, México y Chile.

Las confesiones de Nacha la Macha: “José Ignacio es mucho más tímido que Nacha. Ella es todo aquello a lo que Nacho no se atreve: descarada, cercana, de lengua larga… La sociedad está mucho más evolucionada de lo que parece en estos temas, va más allá de lo de la boda gay… Mi madre no ha querido ahondar nunca demasiado en el tema de mi transformismo y prefiero que sea así porque no necesito que mi familia me dé el beneplácito en todo”.

¿Cómo nace Nacha la Macha? “Necesitaba un personaje para trabajar en el transformismo. Tras probar suerte en muchos trabajos, una noche me llamaron para sustituir a un transformista de la sala LL en Madrid. En ese instante nació Nacha la Macha. Pues desde pequeño quise ser artista. Al principio mi nombre era motivo de burla, ahora a todo el mundo le gusta. Tal fue el impacto de las dotes histriónicos (que quiere ser siempre el alma de la fiesta) de Nacho en el escenario que aquella noche se transformo en días, los días en semanas y las semanas en seis meses consecutivos. De eso ya van cuatro años en que cada noche vuelca sus encantos en Nacha llevando su voz y su talento a los distintos escenarios españoles”.