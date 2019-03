Personajes ilustres, famosos y populares (XXVIII)

La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Inocencia Conejero Andrada (Empresaria)

Nació en el pueblo cacereño de Casas,el 7 de junio de 1921, hija de Eladio Conejero y Damiana Andrada, ambos naturales de la misma villa. En el año 1940 conoce a un joven del pueblo El Escurial, también de la provincia de Cáceres, que se llamaba Guillermo Cuadrado. Se conocieron cuando él estaba realizando el servicio militar. Guillermo se licencia y luego ingresa en el cuerpo de la Guardia Civil.

Se casaron en 1942 y fue trasladado a Cartagena, donde prestaría servicio durante tres años. En 1944, Inocencia queda embarazada y se traslada a Extremadura para dar a luz. Tuvo dos hijas mellizas. Guillermo consigue que se le traslade a Extremadura, donde ejerce poco tiempo, ya que asciende a cabo y le destinan a Torremocha y poco más tarde, asciende a sargento y le destinan a Algeciras. Pide voluntario al puesto de Palmones, donde permanecerá dos años como comandante de puesto.

Solicita el destino a la Aduana de La Línea, donde permanecerá el resto de su estancia en el cuerpo de la Guardia Civil.

Inocencia, como mujer emprendedora, invierte el poco dinero que tenía ahorrado en el negocio de prendas de vestir, con la ayuda de sus dos hijas, María Isabel y María de la Luz. Primeramente, establecen su tienda en la calle Sol, donde antes estaba el bar Brasilia y luego se trasladan a la calle San Pablo, esquina con Sol, donde estuvo La Africana. Isamay, nombre del negocio, ha sido referente en La Línea en el mundo de la moda.

Guillermo Cuadrado, tras una larga enfermedad, fallece en su casa de la calle Sol. Inocencia, desde que murió su esposo, sigue su vida comercial en unión de sus hijas, siempre al pie del cañón, a pesar de su avanzada edad, que le permite desenvolverse como cualquier mujer en una dependencia frente al público que visita su negocio de prendas de vestir. El establecimiento fue vendido hace unos años y se perdió la marca Isamay.

Cimarrón (Grupo musical)

El grupo musical Cimarrón nace en 1977, cuando un grupo de cuatro muchachos entre quince y dieciséis años tiene la inquietud de ser músicos. Dentro de la típica movida de esos años con los amigos, tocaban en La Línea e incluso iban a Algeciras a tocar.

Después de varias movidas tocando, se dieron cuenta que podrían formar lo que en aquellos tiempos se llamaban, un conjunto. Los componentes que lo formaron fueron Arturo Linares (guitarra y coro), Manuel Ramírez (bajo y coro), Juan Carlos García Guillermo (batería y voz) y Francis Plata (guitarra y voz).

Al ser todos muy jóvenes, aunque sus actuaciones eran cerca –Jimena, San Pablo, Gaucín, Tesorillo–, para esos desplazamientos tenían que tener una autorización paterna. Por supuesto, aparte hacían las ferias de La Línea, Algeciras, Puente Mayorga, San Roque, etc. Posteriormente se incorporó Jorge Hamberley (teclados). Y así comenzó esta aventura intentando abrirse camino en el difícil mundo de la música. Pero lo que más buscaban era pasárselo bien y disfrutar con lo que más le gustaba: la música“. Era la época de Triana, Alameda, Medina Azahara, etc., y se les ocurre montar canciones de Triana, cuando aún no eran muy conocidos. Aunque tocaban canciones de todo tipo, las de este grupo fueron un gran éxito.

Tras algunos años actuando y tras la marcha de Juan Carlos García Guillermo y Jorge Hamberley entra en el grupo Ángel de los Ríos (El Gary) a la batería). Ángel es un simpático madrileño afincado en La Línea, un buen amigo y gran batería.

Hubo varios cambios en la formación del grupo, sobre todo, los baterías y teclistas, por distintas razones, pero nunca por mal rollo. Un cambio obligado por el Servicio Militar fue el de Manuel Ramírez (bajo) y se incorpora Jerónimo Chocero (Gero). De batería entró Andrés Espinosa y posteriormente Carlos Barranco. También deciden incorporar voces femeninas como Toñi Brach, que tras varios años con el grupo decide marcharse y da paso a Mariluz.

En cuanto a los teclistas, los cambios fueron Juan Antonio Morales, Ildefonso (Ildi) y en la última formación José Luis Marchena. Siempre se mantuvieron en el grupo Arturo, Manuel y Francis hasta su disolución en 1985, dando paso a Vuelo Charter.