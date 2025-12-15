La Línea elige a sus representantes de los Reyes Magos en la cabalgata

La Línea ya tiene decidido a sus representantes para los Reyes Magos de 2026. El Ayuntamiento ha presentado este lunes a las tres personas que encarnarán a sus Majestades de Oriente estas fiestas: Jesús Sánchez Ñeco será quien represente a Melchor, Raúl Ruiz Rabadán, a Gaspar, y Cristian Boateng, a Baltasar.

Jesús Sánchez Ñeco es buzo profesional y ha declarado sentirse muy ilusionado tras años intentando encarnar a uno de los Reyes, un argumento en el que han coincidido tanto Raúl Ruiz Rabadán, profesional del montaje eléctrico, como el futbolista canario Christian Boateng, jugador de la Real Balompédica Linense.

El alcalde de la ciudad, Juan Franco, y la concejal y delegada municipal de Fiestas, Mercedes Atanet, han encabezado un acto en el que han agradecido la colaboración como voluntarios de quienes serán los Reyes en la jornada del 5 de enero, que ha calificado como "un día inolvidable".

La concejal de Festejos ha destacado la importancia de cumplir con la ilusión de estas tres personas que encarnarán a los Reyes Magos, en un proceso que cuenta con listas de espera de personas interesadas en participar.

Además, Mercedes Atanet ha confirmado que la Estrella de Oriente será Rocío Pacheco Díaz, reina de la Velada y Fiestas 2025.