La Línea reconoce a Fernando de Cózar, ascendido a comandante de la Guardia Civil, antes de su traslado a Sevilla

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha recibido este lunes al capitán de la Guardia Civil Fernando de Cózar con motivo de su ascenso al grado de comandante y su traslado a un nuevo destino en Sevilla. Tras un lustro como responsable de la compañía local del Cuerpo, De Cózar ha sido despedido en un acto que ha contado también con el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Abellán, y el jefe de la Policía Local, Rafael Aradas.

La trayectoria de Fernando de Cózar en La Línea se ha caracterizado, según el Ayuntamiento, por "un profundo compromiso con la seguridad del municipio, donde ha desempeñado un papel fundamental en la coordinación con otras fuerzas".

El alcalde, Juan Franco, ha expresado un sentimiento agridulce ante la despedida de Fernando de Cózar, al que ha agradecido “el trabajo que ha hecho”. El primer edil la ha deseado suerte en su nuevo destino.

El reconocimiento subraya la labor del hasta ahora capitán, especialmente en la gestión de “momentos complicados” y su capacidad para fomentar la cooperación entre la Guardia Civil, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.

El ya Comandante De Cózar, natural de La Línea, ha manifestado su tristeza por abandonar su ciudad natal, pero también su alegría por el nuevo reto profesional en la zona de Andalucía con base en Sevilla. No obstante, ha asegurado que su vínculo con la región se mantendrá activo desde su nuevo puesto, dada su vinculación a la zona de destino.