La Línea celebra el Día de la Constitución con una emotiva izada de bandera y la lectura de tres artículos fundamentales

La Línea de la Concepción ha vivido este sábado 6 de diciembre una jornada de reconocimiento a los valores democráticos con la celebración del Día de la Constitución Española, un acto que volvió a situar a la Glorieta de Carlos III como epicentro del compromiso institucional con la Carta Magna. Bajo un cielo despejado y con la presencia de numerosos linenses, la ciudad rindió homenaje a los principios que vertebran la convivencia desde hace casi medio siglo.

El reloj marcaba las 11:00 cuando el alcalde, Juan Franco, se dispuso a protagonizar el momento más simbólico de la mañana: la izada de la bandera nacional. Acompañado por los portavoces de los grupos municipales, Susana González y Manuel Abellán, así como por el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, el primer edil elevó la enseña rojigualda mientras los acordes del Himno Nacional, interpretados por la banda municipal de música, inundaban el espacio y arrancaban el respeto silencioso de los asistentes.

El acto congregó a una representación amplia de la sociedad linense. Allí estuvieron presentes miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, uniformados y firmes, así como otros integrantes de la Corporación Municipal. También acudieron la Reina y las Damas de la Velada y Fiestas de este año, aportando el colorido y la tradición local a una ceremonia de marcado carácter institucional.

Tras la izada, llegó el turno de la palabra. La teniente de alcalde, Zuleica Molina, asumió la responsabilidad de dar voz a la Constitución mediante la lectura de tres de sus artículos más representativos. El artículo 1, que define a España como un Estado social y democrático de Derecho y enumera sus valores superiores; el artículo 4, dedicado a la bandera y los símbolos nacionales; y el artículo 14, piedra angular de la igualdad ante la ley y la prohibición de cualquier discriminación. Cada palabra resonó como un recordatorio de los derechos y deberes que sostienen la democracia española.

Con los actos protocolarios concluidos en la glorieta, la comitiva oficial no dio por finalizada la jornada. Autoridades y representantes se desplazaron hasta el Santuario de la Inmaculada, donde realizaron una ofrenda floral a la Patrona de la ciudad, cerrando así una celebración que unió lo cívico con lo devocional, lo institucional con lo popular.