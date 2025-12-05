La Línea entrega las distinciones a los agentes de la Policía Local en el día de su patrona

Algunos de los agentes condecorados por el Ayuntamiento de La Línea.

El Ayuntamiento de La Línea ha celebrado este viernes el acto institucional de imposición de condecoraciones y distinciones a agentes de la Policía Local con motivo de la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción. La ceremonia, desarrollada en el Teatro Paseo de La Velada, contó con la presencia del alcalde, Juan Franco, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Abellán, el subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la coordinadora de la Administración General del Estado en la comarca, Esperanza Pérez, y mandos de Policía Nacional, Guardia Civil y otras instituciones.

Durante el acto se reconoció la trayectoria y el desempeño de numerosos efectivos, con distinciones que abarcaron desde felicitaciones públicas hasta medallas por 25 años de servicio, así como reconocimientos a entidades y particulares que colaboran con la Jefatura.

Felicitaciones públicas

Por méritos destacados durante 2025:

Subinspector Francisco Javier Caamaño Lago – Felicitación pública

– Felicitación pública José Luis Valdivia Pozo – Felicitación pública

– Felicitación pública Ricardo David Ferrá Vallejo – Felicitación pública

– Felicitación pública Iván Acedo Guerrero – Felicitación pública

Cruz al Mérito Profesional

Carlos Hernández Alonso, inspector jefe del CNP y responsable de la Brigada de Seguridad Ciudadana – Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local, 2ª Categoría, Distintivo Blanco

Medallas a la Constancia (25 años de servicio)

Mandos

Rafael Aradas Alarcón – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría José Antonio Sánchez García – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

Oficiales

José Luis Díaz Cantos – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Jesús Valentín Rodríguez Amaya – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Alberto Pavón Chacón – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

Agentes

Juan Manuel González García – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Juan Manuel González Rodríguez – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Roberto Perales García – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Jesús Ruiz Fernández – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría José Luis Valdivia Pozo – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría (además, felicitación pública)

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría (además, felicitación pública) Ignacio José Aguilera López – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Dario Jesús Gómez Díez – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Jesús López Marfil – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Carlos Javier Domínguez López – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Francisco Miguel Almendro Mejías – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría David Palacio Domínguez – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Juan Antonio Toro de los Ríos – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Juan Carlos Pérez González – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

– Medalla a la Constancia, 2ª Categoría Francisco Javier de Cózar Aguilar – Medalla a la Constancia, 2ª Categoría

Reconocimientos a colaboradores

Por su apoyo desinteresado a la labor policial:

Proyecto Café y Calor (Cáritas Diocesana de Cádiz) – Reconocimiento institucional

– Reconocimiento institucional Desguaces El Malagueño – Reconocimiento institucional

– Reconocimiento institucional Alejandro Colorado Delgado, ornitólogo – Reconocimiento institucional

Policías jubilados (reconocimiento por trayectoria)

Francisco Manuel Rico Sánchez

Francisco Miguel González Delgado

Alfredo Pacheco Momboise

Rafael Pineda Cuevas

José Viaga Garrido

Antonio Carnerero Velaure

Recuerdo a los agentes fallecidos

Víctor Sánchez , fallecido en acto de servicio

, fallecido en acto de servicio Salvador Fernández, fallecido en su puesto de trabajo

El alcalde destaca el nivel “extraordinario” de la Policía Local

Durante su intervención, el alcalde Juan Franco elogió “la profesionalidad extraordinaria” de la Policía Local de La Línea, destacando que “no es una policía al uso”, sino un cuerpo con resultados “brillantes y ejemplares” en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil.

Recordó galardones recientes, como el premio nacional otorgado a la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) o el distintivo Educaciudad al programa de Agentes Tutores.

Franco subrayó el “cambio de paradigma de seguridad” experimentado en el municipio y anunció retos inmediatos: la mejora de las condiciones laborales, el aumento de plazas y la futura nueva Jefatura, prevista para finales del próximo año.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Abellán, reforzó este mensaje, destacando la “implicación, compromiso y vocación de servicio” de los agentes, y la cooperación ejemplar con Policía Nacional y Guardia Civil.