La Línea entrega las distinciones a los agentes de la Policía Local en el día de su patrona

El Ayuntamiento reconoce la labor de los agentes con 25 años de servicio, jubilados y particulares y empresas que colaboran con la Jefatura

Fotos de la entrega de reconocimientos a la Policía Local de La Línea por el día de la Inmaculada

Algunos de los agentes condecorados por el Ayuntamiento de La Línea.
Algunos de los agentes condecorados por el Ayuntamiento de La Línea. / Manu Romero

El Ayuntamiento de La Línea ha celebrado este viernes el acto institucional de imposición de condecoraciones y distinciones a agentes de la Policía Local con motivo de la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción. La ceremonia, desarrollada en el Teatro Paseo de La Velada, contó con la presencia del alcalde, Juan Franco, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Abellán, el subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la coordinadora de la Administración General del Estado en la comarca, Esperanza Pérez, y mandos de Policía Nacional, Guardia Civil y otras instituciones.

Durante el acto se reconoció la trayectoria y el desempeño de numerosos efectivos, con distinciones que abarcaron desde felicitaciones públicas hasta medallas por 25 años de servicio, así como reconocimientos a entidades y particulares que colaboran con la Jefatura.

Felicitaciones públicas

Por méritos destacados durante 2025:

  • Subinspector Francisco Javier Caamaño LagoFelicitación pública
  • José Luis Valdivia PozoFelicitación pública
  • Ricardo David Ferrá VallejoFelicitación pública
  • Iván Acedo GuerreroFelicitación pública

Cruz al Mérito Profesional

  • Carlos Hernández Alonso, inspector jefe del CNP y responsable de la Brigada de Seguridad Ciudadana – Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local, 2ª Categoría, Distintivo Blanco

Medallas a la Constancia (25 años de servicio)

Mandos

  • Rafael Aradas AlarcónMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • José Antonio Sánchez GarcíaMedalla a la Constancia, 2ª Categoría

Oficiales

  • José Luis Díaz CantosMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Jesús Valentín Rodríguez AmayaMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Alberto Pavón ChacónMedalla a la Constancia, 2ª Categoría

Agentes

  • Juan Manuel González GarcíaMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Juan Manuel González RodríguezMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Roberto Perales GarcíaMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Jesús Ruiz FernándezMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • José Luis Valdivia PozoMedalla a la Constancia, 2ª Categoría (además, felicitación pública)
  • Ignacio José Aguilera LópezMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Dario Jesús Gómez DíezMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Jesús López MarfilMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Carlos Javier Domínguez LópezMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Francisco Miguel Almendro MejíasMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • David Palacio DomínguezMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Juan Antonio Toro de los RíosMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Juan Carlos Pérez GonzálezMedalla a la Constancia, 2ª Categoría
  • Francisco Javier de Cózar AguilarMedalla a la Constancia, 2ª Categoría

Reconocimientos a colaboradores

Por su apoyo desinteresado a la labor policial:

  • Proyecto Café y Calor (Cáritas Diocesana de Cádiz)Reconocimiento institucional
  • Desguaces El MalagueñoReconocimiento institucional
  • Alejandro Colorado Delgado, ornitólogo – Reconocimiento institucional

Policías jubilados (reconocimiento por trayectoria)

  • Francisco Manuel Rico Sánchez
  • Francisco Miguel González Delgado
  • Alfredo Pacheco Momboise
  • Rafael Pineda Cuevas
  • José Viaga Garrido
  • Antonio Carnerero Velaure

Recuerdo a los agentes fallecidos

  • Víctor Sánchez, fallecido en acto de servicio
  • Salvador Fernández, fallecido en su puesto de trabajo

El alcalde destaca el nivel “extraordinario” de la Policía Local

Durante su intervención, el alcalde Juan Franco elogió “la profesionalidad extraordinaria” de la Policía Local de La Línea, destacando que “no es una policía al uso”, sino un cuerpo con resultados “brillantes y ejemplares” en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil.

Recordó galardones recientes, como el premio nacional otorgado a la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) o el distintivo Educaciudad al programa de Agentes Tutores.

Franco subrayó el “cambio de paradigma de seguridad” experimentado en el municipio y anunció retos inmediatos: la mejora de las condiciones laborales, el aumento de plazas y la futura nueva Jefatura, prevista para finales del próximo año.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Abellán, reforzó este mensaje, destacando la “implicación, compromiso y vocación de servicio” de los agentes, y la cooperación ejemplar con Policía Nacional y Guardia Civil.

