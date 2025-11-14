Detenida la mujer que apuñaló a otra durante un entrenamiento de fútbol infantil en La Línea

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora del apuñalamiento ocurrido el miércoles por la tarde en el exterior del estadio Virgen del Carmen, donde entrena el Club Atlético Zabal, en La Línea de la Concepción. La arrestada, que huyó del lugar tras la agresión, fue localizada horas más tarde gracias a la labor de investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y ya ha sido puesta a disposición judicial.

El ataque se produjo alrededor de las 16:00, coincidiendo con un entrenamiento infantil, aunque tanto el club como la Policía Nacional descartan cualquier relación entre los hechos y la actividad deportiva. Según las primeras averiguaciones, la agresión estuvo motivada por un conflicto personal entre dos mujeres de mediana edad que inició dentro de las instalaciones deportivas.

Fuentes del club explican que la discusión comenzó mientras entrenaba un grupo de niños de cuatro años, lo que llevó al entrenador a pedir a ambas que abandonaran el recinto para evitar que alterasen a los pequeños. Una vez en el exterior, la disputa se agravó y una de las mujeres, que portaba un arma blanca, habría asestado varias puñaladas a la otra, causándole heridas en el abdomen y el hombro izquierdo.

La víctima fue asistida de inmediato por los servicios sanitarios y trasladada en estado grave al Hospital Universitario de La Línea, donde tuvo que ser intervenida de urgencia. Permanece ingresada.

Fuentes policiales apuntan a que la presunta autora podría haber acudido al lugar con la intención de agredir a la otra mujer debido a desavenencias previas, extremo que continúa bajo investigación. Las identidades de ambas y el motivo exacto de la disputa no han trascendido por el momento.

El Atlético Zabal difundió un comunicado en el que subrayaba que los hechos eran “totalmente ajenos al club, a sus equipos y a sus instalaciones” y lamentaba que un conflicto personal hubiera salpicado al entorno deportivo. La entidad ha trasladó también su deseo de una pronta recuperación a la mujer herida.