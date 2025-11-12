Una mujer apuñala a otra en el abdomen tras un entrenamiento de niños en La Línea

Una mujer ha resultado herida de gravedad tras ser apuñalada en una disputa entre dos madres de niños que juegan en el Atlético Zabal este miércoles en el exterior del campo de fútbol Florentino González García Flores, en La Línea de la Concepción.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 16:00 durante un entrenamiento. Según han explicado a Europa Sur fuentes del Atlético Zabal, el suceso no ha tenido nada que ver con el fútbol, sino que las dos implicadas arrastraban un conflicto por motivos ajenos al deporte y comenzaron a discutir durante el entrenamiento de niños de cuatro años. El entrenador, viendo que estaban alterando a los pequeños, las echó de las instalaciones y fue en el exterior donde tuvo lugar la agresión con arma blanca. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital en estado grave con una herida en el abdomen y otra en el hombro y se encuentra ingresada en quirófano, según ha podido saber Europa Sur.

Desde el club han mostrado su pesar porque se haya manchado el nombre de la entidad y han mostrado su deseo de una pronta recuperación a la herida. La entidad también ha emitido un comunicado oficial en el que se desvincula de los hechos. "Tras los incidentes anunciados durante la tarde de hoy por los medios de comunicación, el Atlético Zabal quiere aclarar que los hechos son totalmente ajenos a nuestro club, nuestros equipos y nuestras instalaciones. El incidente ha sucedido entre dos personas por motivos personales, así como también aclaramos que ha sucedido fuera de las instalaciones de nuestro campo, no siendo nosotros partícipes de ningún hecho, ni nada relacionado con lo deportivo ni institucional".

Fuentes policiales han indicado que, al parecer, la autora del apuñalamiento había acudido al entrenamiento con la intención de agredir a la otra mujer por algún tipo de rencilla anterior, ya que portaba armas blancas encima.

La presunta autora de los hechos abandonó el lugar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y es buscada por la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Por el momento no han trascendido las identidades de las personas implicadas ni el motivo exacto de la agresión.