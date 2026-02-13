Desahucio múltiple en La Línea: "Nos tratan como a perros"

Catorce familias que vivían en régimen de alquiler en un edificio de la urbanización Venta Melchor, en La Línea, han sido desalojadas de sus viviendas apenas dos meses después de que una sentencia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 linense las absolviera de un delito leve de ocupación. El lanzamiento se ha producido en al menos dos bloques (4 y 5) de la calle Alcanada.

desahucio en La Línea

Los vecinos fueron sacados de sus casas por la Policía Nacional en la noche del jueves, momento en el que se cambiaron las cerraduras y se instalaron cámaras de vigilancia. En la mañana de este viernes han podido volver durante aproximadamente una hora para sacar sus enseres, cargarlos en furgonetas y marcharse. Algunos vecinos han intentado resistirse con los contratos de alquiler en la mano. Según afirman, durante los últimos años (algunos hasta 11) estuvieron pagando las mensualidades a una persona que finalmente no era la propietaria del edificio, por lo que se siente víctimas de un fraude. Algunos de ellos han anunciado que emprenderán acciones legales para hacer valer sus derechos.

La empresa que los denunció en un principio, la misma que ahora los desahucia, no pudo acreditar en diciembre que era el propietario de las viviendas. Tampoco se presentó una certificación registral para determinar quién era el dueño, según se lee en la sentencia. A raíz de aquello, relatan algunos vecinos, la empresa les ofreció 2.500 euros por dejar sus casas. La inmensa mayoría lo rechazaron.

Un cecino saca sus enseres en una furgoneta. / Manu Romero

¿Qué ha ocurrido desde entonces para que se ejecute el desalojo? Los vecinos afirman que no lo saben porque nadie les ha informado ni les ha dado la oportunidad de defenderse. "Nos han tratado como perros", critican C.A.P.R. y A.M.H., dos de los desahuciados, que afirman estar viviendo una pesadilla durante la que no tienen oportunidad de defenderse. "Nos notificaron que nos teníamos que ir en veinte minutos. Sin aviso previo y sin plazo alguno, ni siquiera nos han llamado para este juicio", relatan. Esta situación les ha impedido acreditar los pagos del alquiler que venían realizando y, en la mayoría de los casos, su situación de vulnerabilidad que les protegería frente al desahucio.

"No tengo donde irme. En pleno temporal viene la Policía a decirnos que me tengo que ir sin tiempo para encontrar un sitio en el que dejar las cosas. No tengo donde dormir. Esto es un abuso de poder, con las leyes que hay en España no lo pueden hacer", se queja C.A.P.R.