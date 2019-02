Los alumnos del conservatorio de La Línea, desde noviembre sin profesor de guitarra

Los padres de los alumnos de guitarra del conservatorio Muñoz Molleda de La Línea reclaman a la Junta de Andalucía que cubra la baja del profesor encargado de este instrumento tras más de dos meses sin recibir las clases.

Los perjudicados explican que el docente de las clases instrumentales de guitarra se acogió a una baja laboral el 27 de noviembre, posteriormente prorrogada, sin que los estudiantes hayan recibido lecciones desde entonces. “Los estudiantes tienen clases de lenguaje musical, pero no las prácticas del instrumento. Obviamente, el docente no tiene la culpa ni tampoco el centro. Solo es responsabilidad de la Junta de Andalucía, que debe cubrir la baja cuanto antes para evitar que los alumnos pierdan el curso”, explican los padres.

En total, son 22 alumnos los perjudicados por esta situación que se distribuyen entre los cuatro cursos de grado elemental y los dos de grado profesional. “Para los estudiantes de primero, la situación es grave porque no aprenden. Los de cursos intermedios se desmotivan porque no pueden avanzar y los de cuarto tienen riesgo de no poder practicar y mejorar lo suficiente como para afrontar las pruebas de reválida necesarias para su paso al grado profesional. Los padres estamos cansados de la situación”, apostillan los progenitores. Los alumnos abarcan edades entre los ocho y los 18 años.

La comunidad educativa se ha dirigido en un escrito a la delegación territorial de Educación en Cádiz para que ponga en marcha el mecanismo administrativo para cubrir la baja “cuanto antes”. En el escrito, remitido el lunes, los padres apuntan que aunque la dirección del conservatorio les ha intentado tranquilizar, “creemos que esta situación perjudica gravemente el normal desarrollo del curso académico de los alumnos. Pensamos que es imprescindible desde un punto de vista académico que se cubra esta ausencia lo antes posible para que no pierdan el curso escolar”.