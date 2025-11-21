La Línea conmemora el Día de los Gitanos Andaluces con reconocimientos para el Colegio Atunara y Soledad Ruiz

El Ayuntamiento de La Línea se ha sumado este viernes a la celebración del Día de los Gitanos Andaluces, que tiene lugar cada 22 de noviembre para conmemorar la llegada de las primeras comunidades gitanas a Andalucía en 1465, un hito que marcó su asentamiento y contribución a la cultura andaluza. El acto central, celebrado en la entrada del Museo Cruz Herrera, incluyó el despliegue de la bandera del pueblo gitano en la fachada del edificio.

La jornada fue promovida por la Asociación de Mujeres Gitanas Nakera Romí y la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali, en colaboración con la delegación de Igualdad y contó con la participación de escolares del Colegio Atunara.

Uno de los momentos centrales del evento fue la entrega de dos placas de reconocimiento por parte de Nakera Romí. La primera distinción fue para el Colegio Atunara, por sus treinta años de colaboración y compromiso con la asociación, recogido por la directora del centro, Raquel Araújo. El segundo reconocimiento fue para la linense Soledad Ruiz, escritora, bailaora y colaboradora histórica de estas entidades, en reconocimiento a su aportación a la cultura gitana a lo largo de décadas.

La delegación municipal estuvo encabezada por la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Zuleica Molina, junto a la edil, Santos Martín y el concejal, Rafael León, quienes acompañaron a Teresa Vélez, presidenta de ‘Nakera Romí’ y vicepresidenta de ‘Fakali’, y a las personas integrantes de las asociaciones gitanas y la comunidad escolar.