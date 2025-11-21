El Campo de Gibraltar envejece a un ritmo menor que el resto de España

La población del Campo de Gibraltar continúa envejeciendo, aunque a un ritmo más moderado que la media provincial, regional y nacional. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2023, la edad media en la comarca se sitúa en 41,9 años, 1,3 más que en 2019, pero todavía un punto por debajo de la media de la provincia (42,9), de Andalucía (42,7) y dos por debajo del promedio nacional (43,9). Cádiz capital se sitúa en 47,6 años, lo que refleja un envejecimiento marcado en la ciudad con la edad media más alta de toda la provincia, mientras que Jerez de la Frontera, el municipio más poblado, registra una edad media de 42,7 años.

En el conjunto del Campo de Gibraltar, la edad media de la población presenta ligeras diferencias entre municipios. Tarifa es la localidad con mayor edad media con 43,1 años, seguida de Jimena de la Frontera con 42,8 años, La Línea con 41,9, Algeciras con 41,4, San Martín del Tesorillo con 42,3, Castellar de la Frontera con 42, San Roque con 40,9 y Los Barrios con 40,6 años. Estos datos reflejan un perfil demográfico más joven que la capital provincial, aunque con municipios como Tarifa y Jimena de la Frontera acercándose a la media andaluza.

El análisis de los ocho municipios campogibraltareños también revela un perfil demográfico más joven y con mayor población joven que el conjunto de la provincia. Según las cifras de 2023, el 18,5% de los habitantes del Campo de Gibraltar son menores de 18 años, frente al 17,5% provincial y al 16,5% nacional. Por el contrario, la población de 65 años o más representa el 16,8%, lo que supone 1,8 puntos menos que la media de la provincia y 3,5 menos que la de España.

Aun así, el porcentaje de población menor de 18 años ha disminuido en la mayoría de los municipios de la comarca. Algeciras pasa de 20,7% en 2019 a 19,4% en 2023, Los Barrios de 21,7% a 19,8% y San Roque de 21,1% a 19,5%. Tarifa registra un 16,1% (desde el 17,2% que tenía en 2019), y Cádiz, en comparación, solo tiene un 13,2%, cuando cinco años antes tenía un 14,7%. La media andaluza se sitúa en 17,6% y la nacional en 16,5%.

En cuanto a la población de 65 años o más, el crecimiento es constante en toda la comarca. Algeciras alcanza 17,4% frente al 16,0% de 2019, Tarifa 17,0%, y Jimena de la Frontera 18,8%. Cádiz capital mantiene un porcentaje más elevado, un 26,2%, mientras que la media provincial es de 18,6%, la andaluza 18,7% y la nacional 20,3%.

El porcentaje de hogares unipersonales también refleja una tendencia al alza. En Algeciras, sube de 25,1% a 26,9% en cinco años; Tarifa, de 29,0% a 32,0%; y Jimena de la Frontera, de 26,7% a 29,3%. Los hogares de una sola persona son ligeramente menos frecuentes en Los Barrios (21,3%) y San Roque (26,4%). Cádiz capital registra 29,9%, mientras que la media provincial es de 26,2%, la andaluza 27,8% y la nacional 29,1%.

En conjunto, los ocho municipios del Campo de Gibraltar presentan una media de edad de 41,9 años en 2023, con un 18,5% de población menor de 18 años, un 17,0% de población mayor de 65 años y un 27,1% de hogares unipersonales. Estos datos muestran una comarca ligeramente más joven que la media de la provincia, pero con tendencias similares al envejecimiento y a la reducción de población joven, alineadas con los cambios observados en Andalucía y España.