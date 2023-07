Un concurso premiará las mejores fotografías de la gastronomía de La Línea

La delegación municipal de Turismo del Ayuntamiento de La Línea ha puesto en marcha la primera edición del concurso de fotografía La Línea, saboréala, en colaboración con la Asociación Linense de Autónomos de la Hostelería (Alaho), Boat Haus y la Agrupación Fotográfica Artística Linense (Afal). Se otorgarán dos premios y un accésit. El primer premio será un bono de 100 euros, donado por Alaho, para consumir en establecimientos adheridos, y el segundo, una noche de alojamiento para un máximo de cuatro personas en una de las casas flotantes de Boat Haus Mediterranean Experience.

Las bases especifican que el objetivo del concurso es la promoción del turismo en la ciudad de La Línea de la Concepción a través de fotografías que reflejen platos y productos de la gastronomía linense como un atractivo turístico.

Para tomar parte es necesario inscribirse mediante correo electrónico dirigido a turismo@lalinea.es, indicando, nombre completo, DNI, e-mail y teléfono de contacto. La forma de participación será mediante la publicación de fotografías digitales, sin ningún ajuste, con la temática del concurso en Instagram o Facebook, etiquetando la foto como #LaLíneaSaboréala, citando a @oficinaturismolalinea y al usuario autor de las instantáneas, entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre. Los participantes deberán seguir el perfil de Facebook Oficina Municipal de Turismo La Línea y/o el de Instagram, @oficinaturismolalinea.

Se establece un máximo de diez fotos por participante, que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso, en fichero jpeg, con resolución de 1.200 píxeles por su lado mayor. No deben llevar ningún logo o inscripción al frente y no se admiten montajes fotográficos. Las personas ganadoras deberán presentar el fichero original de captura. El fallo fallo del jurado se dará a conocer el día 27 de septiembre de 2023, fecha en la que también se entregarán los premios.

Las bases completas pueden consultarse en el tablón electrónico de anuncios y edictos