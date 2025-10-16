El concurso de Promaga destapa una deuda de 300 millones y más de 200 acreedores

El concurso de acreedores necesario de Promaga, una empresa fundada en La Línea que llegó a construir miles de viviendas, va camino de convertirse en la mayor quiebra de una empresa en Andalucía durante este año, ya que sus deudas alcanzan los 294 millones de euros, según el informe provisional de la administración concursal, desempeñada por Tato González Concursales. La deuda podría ser incluso mayor, ya que “durante los últimos ejercicios no se ha actualizado la deuda por intereses devengados”, puntualiza el informe que han conocido los acreedores personados en el Juzgado Mercantil 2 de Cádiz.

Entre los 218 acreedores de este concurso figuran Hacienda, la Seguridad Social, la Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones, fondos buitres, constructoras, bancos o sociedades de capital riesgo.

La promotora inmobiliaria, fundada en 1986 por Manuel Gavira, cambió su domicilio social en 2024 a Almería. Tiene un capital social de 24 millones y su único accionista es Gavira. La compañía no promueve viviendas actualmente, siendo su única actividad el alquiler de sus inmuebles.

Según la administración concursal, el activo de Promaga es inferior en 42 millones al reflejado en la contabilidad de la compañía, mientras que el pasivo es superior en 150 millones al reconocido por la sociedad. En base a ello, la empresa, que tiene una masa activa de sólo 35 millones de euros, registra un pasivo real de 294,7 millones, con lo que su déficit patrimonial es de 259 millones.

Para afrontar el pago de sus deudas, Promaga tiene más de 300 activos, entre viviendas, plazas de garaje, locales y solares. La compañía llegó a ser dueña de un centro comercial y del hotel San Roque Suite.

Los créditos con privilegio especial suman 18,5 millones y los de privilegio general, 42 millones. Los créditos ordinarios, decisivos para aprobar el convenio, son 101,5 millones y los subordinados alcanzan los 125,1 millones. Por otra parte, hay créditos litigiosos por 6,6 millones.

La Agencia Estatal Tributaria es el principal acreedor, con 101,7 millones, correspondientes sobre todo al impago de IVA. El segundo es la firma británica Monserrat Acquisitions, con 74,1 millones, y el tercero, Bank of America Europe, con 28,8 millones. Además, el concurso ha dejado importantes ronchas a bancos españoles, entre ellos el Santander, al que debe 27,1 millones. Con Caixabank tiene pendiente de pago casi un millón de euros y con Unicaja, 2,9 millones.

Entre los acreedores hay numerosas administraciones, como la Junta de Andalucía (4,5 millones), por el impago de impuestos como Actos Jurídicos Documentados, o la Tesorería de la Seguridad Social, a la que debe casi un millón de euros de cotizaciones, pero también ayuntamientos, como el de la Línea de la Concepción (5,5 millones) o el de San Roque (1,3 millones) por tener pendientes de pago impuestos o tasas como el ICIO, IBI o basuras. Al Patronato de Recaudación Provincial de Málaga le debe 1,3 millones de euros.

En el listado de acreedores figuran también constructoras, como Sacyr, a la que debe 5,7 millones, o la compañía madrileña al por mayor de ordenadores Inexnet, con la que tiene un crédito pendiente de 5,3 millones de euros. Mantiene asimismo deudas con la sociedad luxemburguesa Eco IV Talos Acquisitions (6,2 millones) o Cabot Securitasion Europe Limited (2,4 millones), una compañía especializada en la compra de carteras de crédito y el fondo de inversión luxemburgués LC Asset 1 (1,2 millones).

Promaga también debe dinero a empresas del grupo, como San Roque Club House (1,2 millones) y Gestión de Proyectos Urbanos Empire 2000, 3000, 4.000 y 5.000 (3 millones).