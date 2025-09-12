Los comerciantes de La Línea protestarán contra "la privatización" de la gestión del mercado municipal

Los comerciantes del mercado municipal de La Línea se manifestarán nuevamente por las condiciones del traslado al renovado mercado de la ciudad, que espera abrir sus puertas en 2026. En esta ocasión, se concentrarán este sábado, 13 de septiembre, en calle Isabel La Católica a las 19:30, para que "pare el proceso de privatización". Los comerciantes consideran que la intención del Ayuntamiento de otorgar la gestión de la plaza comercial a una empresa concesionaria les perjudicará.

Esta protesta se suma a la que ya hubo con uno de los proyectos de recuperación de patrimonio más interesantes en el municipio linense: la subida de tasas para los comerciantes que quieran estar en el histórico Mercado de la Concepción. La tasa estimada para un puesto de ocho metros cuadrados era en torno a los 550 euros mensuales, en el que se incluye ocupación, servicios de vigilancia, limpieza, retirada de residuos, suministros y marketing.

Las discrepancias surgieron por la actualización del canon municipal, que no se llevaba a cabo desde el año 2000. La revisión y actualización conllevó a una subida de precios, ajustados a las condiciones actuales. No obstante, las movilizaciones hicieron que la Alcaldía anunciara rebajas fiscales y ayudas para facilitar el traslado de los comerciantes.

Entre las medidas destacadas figura una rebaja significativa en las tasas para los puestos de venta: en el caso de uno de ocho metros, el precio mensual se reducirá de los 550 euros inicialmente previstos a 348 euros, más IVA. A ello se suma una subvención extraordinaria de 180.000 euros a repartir en los tres primeros años: 90.000 euros el primer año, 60.000 el segundo y 30.000 el tercero. Con esta ayuda directa, la cuota mensual quedaría en 268 euros durante el primer año, 300 euros en el segundo y 332 en el tercero.

Las asociaciones vecinales se suman

Se corre el grave riesgo de convertir el mercado municipal “en un mercado gourmet o en una suerte de sala de eventos, perdiendo su propósito original y con ello una de nuestras tradiciones”, según la Flavi