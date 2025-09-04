La apertura del nuevo mercado municipal de La Línea, prevista para comienzos de 2026

La apertura del nuevo mercado municipal de La Línea da un paso decisivo este jueves con la ratificación por el Pleno del decreto que aprueba su estudio de viabilidad económica. Según ha explicado el alcalde, Juan Franco, el siguiente trámite será la licitación para seleccionar la empresa gestora, un procedimiento que podría arrancar en las próximas semanas. “La intención es que en enero o febrero, a lo sumo, podamos tener ya el mercado abierto”, adelantó.

La sesión contó con la presencia de varios comerciantes del mercado y la presidenta de la asociación que los aglutina, Rosana Torres, tomó la palabra para expresar el rechazo del colectivo a las tasas propuestas y a la gestión privada de estas instalaciones.

El proyecto del mercado municipal ha sido uno de los compromisos más destacados del actual mandato, al tratarse de una infraestructura clave tanto para el comercio local como para la dinamización del centro de la ciudad. El gobierno municipal considera que la apertura de estas instalaciones supondrá un revulsivo para pequeños comerciantes, productores locales y consumidores, recuperando así un espacio tradicional en la vida diaria de los linenses.

En el mismo pleno, el alcalde también se refirió a otros asuntos de interés, como la posibilidad de destinar suelos dotacionales a la construcción de viviendas protegidas tras la aprobación de un decreto autonómico, y la ampliación del plazo de ejecución del nuevo estadio de atletismo hasta el próximo 8 de diciembre.