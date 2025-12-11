El Colegio Salesianos de La Línea prepara su belén viviente para el miércoles 17

La Casa Salesiana de La Línea celebrará el próximo martes 17 de diciembre, a las 17:00, la octava edición de su tradicional belén viviente, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos navideños más esperados en la ciudad.

Lo que comenzó como una pequeña iniciativa educativa dentro del colegio se ha convertido, con el paso de los años, en un referente público de participación y ambiente navideño, capaz de reunir a cientos de familias que desean vivir la Navidad de una manera cercana, auténtica y profundamente cristiana, tal y como apunta el centro. El patio del Colegio Salesianos será el lugar para la representación.

Como cada año, alumnos, profesores y familias se implican en la creación de un recorrido que transporta a los visitantes al pueblo de Belén: oficios artesanales, escenas costumbristas, puestos tradicionales, ambientación musical, decoración minuciosa y un cuidado vestuario hacen posible que todo el que cruza las puertas del colegio viva una experiencia inmersiva y llena de significado.

El acto dará comienzo con la llegada de José y María en busca de posada. Desde ese momento, los asistentes podrán disfrutar de las distintas escenas del recorrido, adquirir productos artesanos, degustar elaboraciones típicas, entregar sus cartas a los Reyes Magos, o visitar el pesebre donde descansa el Niño Jesús.

En esta edición, parte de lo recaudado se destinará a un proyecto para la mejora de las instalaciones del propio centro, contribuyendo así al bienestar de los alumnos y a la creación de espacios más acogedores y educativos.

"Un año más, este belén viviente será posible gracias a la colaboración de empresas locales, al apoyo del Ayuntamiento de La Línea y, sobre todo, al trabajo, ilusión y compromiso de toda la comunidad educativo-pastoral de nuestra Casa Salesiana", agradecen desde el colegio.