La Línea se convierte en capital de las ‘ciudades que caminan’, un congreso que une a España, Portugal y Gibraltar por la movilidad peatonal

La Línea de la Concepción camina estos días hacia un futuro más humano y sostenible. Desde este jueves y hasta el sábado, el Palacio de Congresos de la ciudad acoge el XII Congreso Ciudades que Caminan, un encuentro que ha batido récord de participación con 170 personas inscritas procedentes de toda España y Portugal. Bajo el lema Caminando la frontera, la cita reúne a expertos, responsables públicos y activistas urbanos en torno a un objetivo común: repensar las ciudades para que el peatón vuelva a ser protagonista.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de La Línea, Juan Franco; el presidente de la Red de Ciudades que Caminan y alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Francisco Javier Vidal; el ministro gibraltareño de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad, John Cortés, y la jefa provincial de Tráfico, Ana Cobo.

Durante su intervención, Juan Franco destacó la satisfacción municipal por la alta participación y subrayó que el congreso “sirve como un laboratorio de buenas prácticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. El regidor linense recordó que La Línea vive un momento de transformación urbana y que encuentros como este “ayudan a aprender y compartir experiencias que nos hacen crecer como ciudad”.

Por su parte, Miguel Anxo Fernández Lores, considerado uno de los referentes nacionales en movilidad peatonal gracias al modelo implantado en Pontevedra, celebró que cada vez más municipios se sumen a esta filosofía: “Se ha avanzado muchísimo en la construcción de ciudades pensadas para las personas, donde moverse con tu propia energía sea la forma más importante de desplazarse. Es la manera de no contaminar, de hacer ejercicio, de ocupar el espacio público y de fomentar la cohesión social”, señaló.

El alcalde pontevedrés insistió en que la transformación urbana “exige valentía política”, pero que los resultados son evidentes: “Al principio cuesta restringir el tráfico, pero los ciudadanos acaban entendiendo que las decisiones se toman para mejorar el espacio público”.

El vicepresidente de la Diputación, Javier Vidal, destacó el apoyo provincial a este tipo de políticas desde el área de Transición Ecológica, recordando el Plan Aire, un programa que “ayuda a los ayuntamientos a restaurar y humanizar el espacio público”.

La jefa provincial de Tráfico, Ana Cobo, destacó también la importancia del encuentro para avanzar en seguridad vial urbana mediante el intercambio de experiencias y el debate técnico entre especialistas.

Salud, infancia y territorio: las ciudades que se repiensan

El programa de la jornada inaugural incluyó ponencias de gran interés. El psiquiatra José Luis Marín abrió el congreso con una reflexión sobre Salud, calidad de vida y ciudad, en la que analizó cómo el entorno urbano influye directamente en la salud mental. La geógrafa Marta Román, por su parte, abordó la autonomía infantil y la necesidad de devolver a los niños el espacio de las calles como motor de cambio social.

Este jueves, las mesas redondas se centran en tres ejes clave: la gestión de territorios de baja densidad, la renaturalización de espacios urbanos y las restricciones de tráfico. También se celebrará la entrega de los Premios Ciudades que Caminan 2025, que reconocerán los proyectos más innovadores en materia de movilidad sostenible.

Un paseo sin fronteras

El broche final al congreso llegará el sábado con una marcha transfronteriza entre La Línea y Gibraltar, un gesto simbólico bajo el lema del encuentro, Caminando la frontera. El paseo partirá del Palacio de Congresos y contará con la participación del ministro gibraltareño John Cortés, en una jornada que busca reivindicar el espacio compartido y el poder del paso a paso como símbolo de unión entre territorios.

El congreso se completa con una asamblea general de la Red de Ciudades que Caminan, la inauguración de una exposición fotográfica de Óscar Carrasco y una visita al museo Cruz Herrera, que acercará a los participantes al patrimonio artístico local.

Con este evento, La Línea de la Concepción se posiciona como un referente nacional en el debate sobre movilidad peatonal y transformación urbana, un terreno donde el cambio empieza, literalmente, con el primer paso.