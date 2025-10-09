Un ‘ferrofriki’ madrileño imagina la gran red ferroviaria que uniría Cádiz y el Campo de Gibraltar

El sueño de unir por tren las dos bahías de la provincia de Cádiz —la de Algeciras y la de Cádiz— sigue vivo. Una propuesta publicada recientemente en redes sociales por el usuario @justanotherrailfan, que se define como “ferrofriki”, ha despertado el interés de cientos de aficionados al transporte ferroviario y vecinos de la provincia.

En su publicación, acompañada de un mapa esquemático de cómo quedaría una “red provincial gaditana”, el creador madrileño plantea una integración total entre Regionales y Cercanías, con nuevas líneas y tarifas unificadas por zonas. Su idea, más cercana a un ejercicio de imaginación que a un plan técnico, ha llamado la atención por su visión ambiciosa y coherente con las demandas históricas del territorio.

“A partir de ahora, los núcleos de cercanías no se llamarían así. Serían líneas de Regionales y Cercanías a nivel provincial, con sus áreas de cercanías. En Cádiz habría dos: Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar”, explica el autor en su publicación.

El esquema propuesto incluye la creación de una línea entre Algeciras y La Línea de la Concepción, una línea Cádiz–La Línea y otra Algeciras–Málaga, además de recuperar rutas olvidadas como Jerez–Almágen o Puerto de Santa María–Sanlúcar. Todo ello bajo un sistema tarifario unificado: los Regionales tendrían menos frecuencia, pero el mismo precio y facilidad de uso que los Cercanías.

En el área de Cercanías Bahía de Cádiz, el “ferrofriki” mantiene la actual línea C-1 y propone prolongar la T-1 desde Pelagatos hasta una nueva estación en Chiclana Sur, para enlazar con los trenes hacia el Campo de Gibraltar. Además, imagina una nueva línea T-2 que conectaría directamente Cádiz con la Universidad, El Puerto, Rota, Chipiona y Sanlúcar, a modo de tren-tranvía.

Por su parte, el Área de Cercanías Campo de Gibraltar incluiría un recorrido entre Algeciras y La Línea, una conexión largamente soñada y aún inexistente.

Una vieja idea que nunca muere

La publicación, a medio camino entre la utopía y la reivindicación, recuerda una aspiración que lleva décadas sobre la mesa. Hace dos años, en octubre de 2023, la Asociación Española del Transporte (AET) propuso oficialmente la construcción de un tendido ferroviario de unos 120 kilómetros para conectar ambas bahías, con una inversión estimada en 652,7 millones de euros.

Relacionado La Asociación Española del Transporte rescata el proyecto del tren de Algeciras a Cádiz

Aquel estudio —titulado Propuestas de mejora de las infraestructuras ferroviarias del Puerto Bahía de Algeciras y el Campo de Gibraltar— recuperaba una idea ya planteada por Renfe hace más de cuarenta años: un nuevo trazado ferroviario entre Cádiz y Algeciras que ofreciera movilidad sostenible para pasajeros y mercancías.

El informe planteaba cuatro posibles alternativas, con trayectos de entre 116 y 130 kilómetros y tiempos de viaje estimados de una hora. En el caso más viable, el trazado pasaría por El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, enlazando así con la red de Cercanías gaditana.

Aislamiento ferroviario y oportunidad europea

La idea no es baladí: el Campo de Gibraltar sufre un aislamiento ferroviario histórico. La única conexión actual con el resto del país, a través de la línea Algeciras–Bobadilla, conserva el trazado original del siglo XIX y arrastra deficiencias estructurales que ralentizan el tráfico de mercancías y pasajeros.

En este contexto, la Unión Europea insta a los Estados miembros a potenciar el ferrocarril como medio de transporte sostenible, mejorar la intermodalidad y reducir las emisiones contaminantes. La conexión ferroviaria entre las dos bahías encajaría de lleno en esa estrategia, además de ofrecer una alternativa económica y ecológica frente al tráfico por carretera.

Aunque la propuesta de @justanotherrailfan no pasa de ser un ejercicio de creatividad, su publicación ha servido para reavivar el debate sobre el futuro del tren en la provincia de Cádiz.

A fin de cuentas, los sueños —como los raíles— pueden servir de guía para unir territorios que llevan demasiado tiempo desconectados.