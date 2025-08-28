La Policía Local de Chiclana intercepta una furgoneta domiciliada en La Línea con 125 garrafas de gasolina para narcolanchas

Agentes de la Policía Local de Chiclana de la Frontera han interceptado en la madrugada de este jueves, 28 de agosto, una furgoneta domiciliada en La Línea cargada con 125 garrafas de gasolina que iban a usarse supuestamente para abastecer a narcolanchas.

El conductor del vehículo está en paradero desconocido tras darse a la fuga y dejar en marcha el vehículo en dirección contraria. La Guardia Civil, que se personó en el lugar, activó el protocolo correspondiente, continuando con las investigaciones para identificar al conductor.

Los hechos ocurrieron en torno a las 4:30, cuando los agentes observaron en la carretera de las Lagunas, a la altura de la nueva rotonda de camino Rueda de la Bota, una furgoneta que circulaba en sentido contrario y con las luces delanteras apagadas, según detalla el Ayuntamiento de Chiclana en una nota.

Ante la situación de riesgo para la circulación que podía generar, los policías le hicieron ráfagas de luces, algo que el conductor ignoró. Además, se percataron de que las puertas traseras del vehículo llevaban puestas cintas de precintos.

La Policía Local hizo uso de los dispositivos luminosos y acústicos del vehículo policial y procedieron a cambiar de sentido para poder interceptar la furgoneta, aunque el conductor siguió ignorando las indicaciones y prosiguió la marcha. Una vez rebasada la rotonda, el conductor abandonó el vehículo en marcha y emprendió la huida corriendo, dejando la furgoneta circulando sola hacia abajo. Esta recorrió varios metros por la carretera, invadiendo el sentido contrario y subiendo al acerado, donde quedó finalmente parada tras colisionar con una farola.

En el interior de la furgoneta, donde no había más pasajeros, se localizaron las garrafas de gasolina, alimentos y prendas de ropa, todo ello presuntamente destinadas al tráfico de estupefacientes.

El conductor no pudo ser localizado a pesar de realizarse por los agentes un intenso rastreo por la zona. La documentación de la furgoneta ha constatado que está domiciliada en La Línea de la Concepción y no consta como sustraída.