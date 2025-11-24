Reabierta la Verja entre La Línea y Gibraltar tras su cierre por la aparición de un paquete sospechoso en la zona

El paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar ha reabierto hacia las 12:30 tras haber permanecido durante la mañana de este lunes interrumpido tanto para peatones como para vehículos mientras la Royal Gibraltar Police (RGP) intervenía en un "incidente" cuya naturaleza no ha precisado. Según las últimas informaciones, se trata de la aparicion de un paquete sospechoso en la zona.

Las autoridades habían pedido a la población que evitara la zona hasta nuevo aviso mientras continuaban las labores policiales, pero ya se permite el tráfico y el paso de peatones. El túnel Kingsway también ha sido reabierto para todos los vehículos y a los pasajeros del aeropuerto se les permite salir.

Al taponarse la Verja, se estában generando colas de personas y un enorme atasco de coches que pretendían pasar en uno y otro sentido. Ya ha comenzado a aliviarse.

Señal indicando el cierre del túnel. / E.S.

La única confirmación oficial la había emitido la RGP, que informó de que sus agentes están atendiendo un incidente en curso que ha obligado al cierre del carril del Kingsway Tunnel en sentido hacia la frontera.

La nota indica que emitirá más actualizaciones conforme avance la situación.

La Policía Nacional española no ha ofrecido tampoco de momento detalles sobre lo ocurrido.

El cierre eventual de la Verja llega después de que el cercano aeropuerto de Gibraltar haya vuelto a vivir momentos de tensión este fin de semana cuando varios drones irrumpieron en el espacio aéreo próximo a la pista, provocando el retraso de un vuelo comercial y obligando a un avión militar británico a desviarse de forma inmediata a Portugal. El episodio ocurrió en la noche del sábado y reabrió el debate sobre la proliferación de aeronaves no tripuladas en una zona especialmente sensible para la seguridad aérea.