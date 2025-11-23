Varios drones paralizan el aeropuerto de Gibraltar durante la noche y obligan a desviar un avión militar

El aeropuerto de Gibraltar ha vuelto a vivir momentos de tensión este fin de semana después de que varios drones irrumpieran en el espacio aéreo próximo a la pista, provocando el retraso de un vuelo comercial y obligando a un avión militar británico a desviarse de forma inmediata a Portugal. El episodio ocurrió en la noche del sábado y reabrió el debate sobre la proliferación de aeronaves no tripuladas en una zona especialmente sensible para la seguridad aérea.

Según ha adelantado este domingo el Gibraltar Chronicle, los primeros avistamientos se produjeron a las 20:48, cuando el personal de RAF Gibraltar detectó un dron que representaba un riesgo potencial para una aeronave que se disponía a aterrizar. Mientras el avión militar se mantenía en espera, el panorama empeoró: se notificaron hasta seis avistamientos adicionales en cuestión de minutos, lo que llevó al piloto a tomar una decisión drástica y optar por un desvío preventivo hacia Portugal.

GBC News ha detallado que el avión militar implicado era el vuelo RRR1259, procedente de Northolt, que llegó a iniciar la maniobra de aproximación antes de abortarla, efectuando varias circunvalaciones sobre el Peñón antes de poner rumbo finalmente al aeropuerto de Faro. Además, la cadena pública ha confirmado que el vuelo de easyJet a Manchester —el de última hora, programado para las 21:25— quedó temporalmente retenido en plataforma debido al supuesto dron detectado cerca de la pista.

HQ British Forces, responsables de la operatividad de la pista, corroboró que la salida del vuelo comercial no pudo autorizarse hasta que el aeródromo fue declarado seguro. Según relató la tripulación a los pasajeros, el incidente “quedó resuelto” poco después de las diez de la noche, momento en que el avión finalmente pudo despegar sin contratiempos. GBC ha solicitado más información al Gobierno gibraltareño, que aún no ha emitido declaraciones adicionales.

El avión militar implicado era el vuelo RRR1259, procedente de Northolt, que llegó a iniciar la maniobra de aproximación antes de abortarla, efectuando varias circunvalaciones sobre el Peñón antes de poner rumbo finalmente al aeropuerto de Faro.

Drones que no descansan

Los episodios no son aislados. El mes pasado, dos vuelos de easyJet sufrieron retrasos tras detectarse drones cerca de la pista, y en enero otro vuelo procedente de Bristol también se vio alterado por la misma causa. La legislación gibraltareña es tajante: pilotar un dron sin permiso del director de Aviación Civil constituye un delito. Sin embargo, las autoridades llanitas sospechan, según relata el Gibraltar Chronicle, que las aeronaves implicadas podrían estar relacionadas con actividades de contrabando procedentes del lado español de la frontera, donde estas prácticas han ido perfeccionándose a través de drones de largo alcance y alto precio.

Pero la preocupación va mucho más allá del Peñón. La actividad de drones cerca de instalaciones militares ha encendido las alarmas en Europa y Estados Unidos. Bases británicas utilizadas por fuerzas estadounidenses han registrado incidentes recientes, y algunos países europeos han sufrido interrupciones similares, acompañadas de especulaciones sobre la posible implicación rusa en determinadas operaciones de interferencia.

Ante esta creciente amenaza, el Reino Unido ha decidido pasar a la acción. El mes pasado, el secretario de Defensa, John Healey, anunció nuevas facultades que permitirán a los militares derribar drones que se acerquen a bases en territorio británico. Estas medidas formarán parte del próximo Armed Forces Bill, con el compromiso explícito de Healey de “hacer lo necesario para defender al pueblo británico”.