Unos drones no autorizados retrasan la salida de dos vuelos en el aeropuerto de Gibraltar

Dos vuelos comerciales quedaron temporalmente retenidos la noche del lunes en el aeropuerto de Gibraltar tras la detección de drones no autorizados en las inmediaciones del aeródromo, según confirmó a la GBC el Ministerio de Defensa, que opera la instalación. Como medida de precaución, los despegues se aplazaron hasta que el espacio aéreo fue declarado despejado y seguro para las operaciones.

Los pasajeros afectados relataron demoras cercanas a dos horas, con el vuelo a Londres Gatwick aterrizando en el Reino Unido alrededor de la una de la madrugada. Aunque no se facilitó información sobre la autoría o motivación de la incursión, las autoridades subrayaron que toman muy en serio cualquier amenaza y mantienen medidas robustas de protección en instalaciones de defensa y su entorno.

Las interrupciones por actividad de drones en proximidad de aeropuertos obligan a activar protocolos estrictos de seguridad aérea. En Gibraltar, la normativa vigente tipifica como infracción el vuelo de drones sin permiso del Gobierno, una prohibición diseñada para evitar interferencias con maniobras de aproximación y despegue en una pista con condicionantes operativos singulares y coordinación civil‑militar.

El incidente reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la detección y neutralización de aeronaves no tripuladas en áreas sensibles, así como de reforzar la concienciación entre usuarios recreativos y comerciales de drones sobre los límites legales. A falta de más detalles oficiales, lo sucedido este lunes se saldó sin incidencias de seguridad adicionales, más allá de los retrasos ocasionados a los pasajeros de los dos vuelos afectados.