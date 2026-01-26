La cantante Jeanette se suma a los galardones de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Ohtels Pop Eye que se entregarán en La Línea

La decimoctava edición de los Premios Nacionales de la Música y las Artes OhTels Pop Eye, que se celebrará en el Palacio de Congresos de La Línea el 18 de abril, incorpora a nuevos galardonados como la cantante inglesa Jeanette, que recibirá el premio en la categoría Internacional. La bailarina cordobesa Olga Pericet recibirá el galardón en la categoría de Danza, Lita Cabellut el de Artes Plásticas y el grupo La La Love You el galardón al Mejor Grupo Nacional como banda líder en España e Hispanoamérica.

Estos premiados se suman a los ya anunciados previamente: Lole Montoya será premio al Duende; Magui Mira en la categoría de Teatro; el programa El Faro de la Cadena Ser, en Radio; Versión Española, en la categoría de Televisión; La Perra Blanco, liderado por la linense Alba Blanco, como Mejor Banda de Rock y O’Sister en Música Negra.

El Ayuntamiento de La Línea, la Diputación Provincial de Cádiz y la empresa Ohtels han hecho posible que, por vez primera, la alfombra roja de la cultura española recale en Andalucía tras su paso por Extremadura y Valencia. La gala de entrega será retransmitida por Televisión Española.

Jeanette es una leyenda de la música internacional. La cantante, residente en España desde hace varias décadas, ha logrado construir una leyenda a través de su especial interpretación de las grandes composiciones de, entre otros, Manuel Alejandro o José Luis Perales, interpretaciones a las que ha aportado su delicada pero arrebatadora personalidad y su peculiar entonación. Soy Rebelde, Porque te vas, Frente a frente, Corazón de poeta, Cállate niña, Ojos en el sol… son algunos de los éxitos que la hacen inmortal y que aún hoy la hacen triunfar en los escenarios de todo el mundo. Precisamente en 2026 Jeanette pone en marcha una extensa gira para celebrar sus más de 50 años en la música.

La gala tendrá como anticipo la jornada del 27 de marzo en la Galería Manolo Alés con la inauguración de la 14ª edición de la Expoparty, una muestra colectiva donde treinta artistas nacionales rendirán homenaje a Lola Flores bajo una estética pop. La clausura de esta exposición, prevista para el 17 de abril, víspera de la entrega de los premios, contará con la actuación del músico jerezano Fernando García. Tras la clausura, esa misma noche tendrá lugar la fiesta de bienvenida a los premiados en la sala T-Pop.

Danza, pintura y música

La artista cordobesa Olga pericet ha sido galardonada por su capacidad de aunar las distintas disciplinas de la danza española, actualizándose en un lenguaje interpretativo con sello propio, por su versatilidad escénica y su valiosa capacidad de transmisión. Olga Pericet es una bailaora, bailarina y coreógrafa de flamenco y danza española. Es una de las figuras más renovadoras de la escena flamenca actual y ha sido ganadora de importantes reconocimientos como el premio Max por mejor coreografía por De Cabeza, Premio Artista revelación en el Festival de Flamenco de Jerez y Premio Villa de Madrid a la mejor intérprete de danza, entre muchos más.

Lita Cabellut, española, holandesa, universal y gitana, esta pintora, escultora e ilustradora odia los límites, ocupando un lugar protagonista para galeristas y coleccionistas internacionales. La española reinterpretó con mano maestra al García Lorca de Bodas de sangre en un proyecto para la editorial Artika.

La La Love You es uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años en nuestro país. El punk pop, las melodías y las guitarras de La La Love You han protagonizado un fenómeno inaudito en las listas de streaming haciéndose un hueco importantísimo entre el monopolio del reggaeton y sucedáneos. Es la banda de rock y artista independiente con más oyentes mensuales de nuestro de España. El grupo ha entrado en México por la puerta grande, consiguiendo un posicionamiento inaudito en ningún artista español: han estado durante tres semanas del mes de octubre en el Top 1 de las canciones más virales de México y, como consecuencia de esta demanda popular, acaban de anunciar que el 22 de mayo actuarán en el Auditorio Nacional de México.