La Línea reclama un canal directo con el Gobierno para negociar su futuro ante el acuerdo sobre Gibraltar

Algeciras/La Línea de la Concepción ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus principales reivindicaciones: tener voz propia en la negociación del futuro de Gibraltar. Su alcalde, Juan Franco, ha reclamado este viernes en Madrid "un espacio propio de interlocución entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Asuntos Exteriores", tras la reunión mantenida con el ministro José Manuel Albares y los alcaldes del Campo de Gibraltar para abordar el acuerdo político entre la UE y Reino Unido.

El regidor ha insistido en que La Línea "no puede ser tratada como un municipio más", al ser el único que limita directamente con Gibraltar y concentrar la mayor parte del impacto social y económico de cualquier decisión que afecte al Peñón.

"Nuestra situación no tiene nada que ver con la que se da en el resto del Campo de Gibraltar", subrayó Franco. "Y muchos de los problemas que están sobre la mesa no tendrán una atención adecuada si no existe un cauce específico de diálogo con el Gobierno de España".

Aunque saludó como una buena noticia que el acuerdo solvente el "problema fundamental" del tránsito por la frontera, también advirtió que quedan muchas cuestiones abiertas: desde el uso conjunto del aeropuerto hasta las pensiones de los trabajadores transfronterizos o el futuro de la pesca. Por eso, considera que es necesario establecer un foro bilateral con el Gobierno central que permita abordar estas inquietudes de forma directa.

El alcalde ha pedido que este nuevo espacio de diálogo no se limite al Ministerio de Exteriores, sino que se abra también a otros departamentos clave como Transportes, Hacienda, Asuntos Sociales o Trabajo.

Juan Franco confía en que este sea el "punto de partida" para un trato diferenciado que evite errores del pasado. "De no tener un cauce adecuado, se acabarán generando distorsiones que recuerden el abandono que ya sufrimos en 1969 con el cierre de la Verja", advirtió.

En este contexto, el Ayuntamiento de La Línea trabaja ya en la redacción de un memorándum que recogerá todas las cuestiones prioritarias para el municipio y que será remitido la próxima semana al Ministerio. "Esperamos que sirva para articular esa interlocución y convertirla en una herramienta útil para que La Línea no quede, una vez más, al margen", concluyó.