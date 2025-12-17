La cabalgata de los Reyes Magos de La Línea contará con cinco carrozas, pasacalles, bailes y grupos musicales

La cabalgata de los Reyes Magos de La Línea del próximo 5 de enero de 2026 incluirá cinco carrozas de madera y corcho artísticamente decoradas que ocuparán Melchor, Gaspar y Baltasar, el Cartero Real, la Estrella de Oriente y los pajes reales.

El Ayuntamiento ha informado de que este año el itinerario de la cabalgata incluirá la iluminación de la avenida de España y la avenida del Ejército, sin luminarias navideñas el pasado año a consecuencia de las obras ejecutadas en dicho tramo.

Desde la delegación de Festejos, que dirige la concejal Mercedes Atanet, se evalúa actualmente la participación en la Cabalgata de agrupaciones musicales, academias de baile, pasacalles y figurantes, en un número aún indeterminado que acompañarán al cortejo de los Reyes durante todo el trayecto.

La llegada de sus Majestades de Oriente a la ciudad tendrá lugar el día 5 de enero con un primer acto de recepción por parte alcalde de la localidad, Juan Franco, en el salón de Plenos del Ayuntamiento para continuar con visitas a centros asistenciales y un recorrido por distintas barriadas. Ya por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar del paso de los Reyes Magos por la ciudad. Al concluir, se llevará a cabo la ofrenda floral a la Patrona en su Santuario, el de la Inmaculada Concepción.

El Ayuntamiento presentó el pasado lunes a las tres personas que encarnarán a sus Majestades de Oriente estas fiestas: Jesús Sánchez Ñeco será quien represente a Melchor, Raúl Ruiz Rabadán, a Gaspar, y Cristian Boateng, a Baltasar. Jesús Sánchez Ñeco es buzo profesional y ha declarado sentirse muy ilusionado tras años intentando encarnar a uno de los Reyes, un argumento en el que han coincidido tanto Raúl Ruiz Rabadán, profesional del montaje eléctrico, como el futbolista canario Christian Boateng, jugador de la Real Balompédica Linense.