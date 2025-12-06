Ocio
El tiempo para el puente en el Campo de Gibraltar
Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea
Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea / Manu Romero

La Línea se echa a la calle en el arranque del puente de la Inmaculada: búscate en nuestra galería de fotos

Los linenses colapsan el centro desde poco después del mediodía para disfrutar de bares y terrazas

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 06 de diciembre 2025 - 17:58

Fieles a su idiosincrasia los linenses se agolparon este sábado en las calles del centro para disfrutar de sus bares y terrazas, para disfrutar de la hora del almuerzo y el tardeo que se acabó prolongando hasta bien entrada la velada.

La Línea vive con entusiasmo el arranque del puente de la Inmaculada, que tendrá su punto álgido el próximo lunes, cuando procesione la Patrona de la ciudad, la Inmaculada Concepción.

Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea
1/45 Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea / Manu Romero
