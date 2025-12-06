La Línea se echa a la calle en el arranque del puente de la Inmaculada: búscate en nuestra galería de fotos
Los linenses colapsan el centro desde poco después del mediodía para disfrutar de bares y terrazas
Fieles a su idiosincrasia los linenses se agolparon este sábado en las calles del centro para disfrutar de sus bares y terrazas, para disfrutar de la hora del almuerzo y el tardeo que se acabó prolongando hasta bien entrada la velada.
La Línea vive con entusiasmo el arranque del puente de la Inmaculada, que tendrá su punto álgido el próximo lunes, cuando procesione la Patrona de la ciudad, la Inmaculada Concepción.
1/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
2/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
3/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
4/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
5/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
6/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
7/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
8/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
9/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
10/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
11/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
12/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
13/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
14/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
15/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
16/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
17/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
18/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
19/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
20/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
21/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
22/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
23/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
24/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
25/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
26/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
27/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
28/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
29/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
30/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
31/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
32/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
33/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
34/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
35/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
36/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
37/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
38/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
39/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
40/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
41/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
42/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
43/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
44/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero
45/45Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea/Manu Romero