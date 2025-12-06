La Línea se echa a la calle en el arranque del puente de la Inmaculada: búscate en nuestra galería de fotos

Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en La Línea

Los linenses colapsan el centro desde poco después del mediodía para disfrutar de bares y terrazas

Fieles a su idiosincrasia los linenses se agolparon este sábado en las calles del centro para disfrutar de sus bares y terrazas, para disfrutar de la hora del almuerzo y el tardeo que se acabó prolongando hasta bien entrada la velada.

La Línea vive con entusiasmo el arranque del puente de la Inmaculada, que tendrá su punto álgido el próximo lunes, cuando procesione la Patrona de la ciudad, la Inmaculada Concepción.