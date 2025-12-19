Bomberos de La Línea participan en un simulacro de emergencia en la central de ciclo combinado de Repsol

Un total de 10 efectivos y cinco vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz (CBPC) del parque de La Línea de la Concepción participaron este viernes en un simulacro de emergencia en la Central Térmica de Ciclo Combinado Bahía de Algeciras, que Repsol tiene en San Roque.

La actividad se enmarca dentro del acuerdo de colaboración que el Consorcio mantiene con la central para garantizar la prevención, la seguridad y la gestión de emergencias en sus instalaciones.

Durante el simulacro, los bomberos actuaron junto al equipo de emergencias de la propia central para enfrentar diversas situaciones de riesgo, incluyendo la extinción de un incendio en un vehículo, el cierre de un escape de gas y la contención de la expansión de gases tóxicos.

Los vehículos movilizados para el ejercicio fueron la U-39, P-35, R-21, S-37 y M-50, y participaron un total de 10 efectivos, que pusieron a prueba sus protocolos y coordinación con el personal de la central.

El Consorcio Provincial de Bomberos destacó la importancia de estos simulacros para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias industriales y garantizar la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones.