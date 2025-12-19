El suceso ocurre en la zona de Guadalmesí en la madrugada del viernes

Un incendio originado en una chimenea ha calcinado completamente una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 90 de la zona de Guadalmesí, en el término municipal de Algeciras.

El suceso ha ocurrido durante la madrugada de este viernes. El parque de Algeciras del Consorcio Provincial de Bomberos recibió el aviso a las 23:50, y el operativo se mantuvo activo hasta las 04:50 horas.

Según el Consorcio, el incendio se originó en la chimenea de la vivienda y se propagó rápidamente. A la llegada de los bomberos, el fuego se encontraba en pleno desarrollo, lo que obligó a intervenir con rapidez para controlar las llamas.

La vivienda resultó afectada en su totalidad, registrándose incluso el desprendimiento del techo. Afortunadamente, no se produjeron daños personales.

Para la intervención se movilizaron cuatro efectivos del Consorcio, que trabajaron con dos vehículos: la autobomba rural pesada R-23 y la nodriza N-16.

Las autoridades recuerdan la importancia de revisar instalaciones de calefacción y chimeneas, especialmente durante los meses de invierno, para prevenir incidentes de esta naturaleza.