Los bomberos de La Línea rescatan a una mujer indispuesta que hacía senderismo en Sierra Carbonera

Efectivos del Parque de Bomberos de La Línea han intervenido en el rescate de una senderista que sufrió una indisposición mientras realizaba una ruta en Sierra Carbonera. La mujer comenzó a presentar síntomas compatibles con una bajada de tensión, lo que le impidió continuar el trayecto por sus propios medios.

Tras recibir el aviso, dos vehículos con seis bomberos se desplazaron hasta la zona, donde procedieron a la localización y estabilización de la afectada. Posteriormente, fue trasladada en camilla por un recorrido de difícil acceso hasta el punto donde esperaba una ambulancia. Allí recibió la primera atención médica por parte de los Servicios Sanitarios, que se hicieron cargo de su estado.

En el operativo también colaboraron agentes de la Guardia Civil, garantizando la seguridad durante toda la intervención.