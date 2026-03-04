Bilal Berouani, número 14 del PSOE de La Línea en las últimas elecciones, toma el acta de concejal tras 10 renuncias

Bilal Berouani Ahmed, situado en el puesto número 14 de la lista del PSOE de La Línea en las elecciones de 2023, tomará posesión este jueves como concejal en el Ayuntamiento de La Línea, tras la renuncia de Andoni Carrión, que dimitió en noviembre pasado. La entrada de Berouani se produce después de una serie de renuncias que afecta a los candidatos situados entre los puestos 4 y 13, evidenciando la profunda crisis interna que atraviesa la agrupación local socialista.

Carrión, quien puso fin a seis años como concejal, explicó en su momento que su decisión estuvo motivada, además de por razones personales y profesionales, por la situación interna del partido, especialmente tras la renuncia de la exalcaldesa Gemma Araujo en junio de 2025 como secretaria general y la posterior creación de una comisión gestora. "Tras la renuncia de la anterior secretaria general y la creación de una comisión gestora que aún no ha convocado la asamblea, la organización se encuentra en una situación de parálisis que desmotiva y dificulta seguir aportando desde dentro", indicó el pasado noviembre.

La cascada de dimisiones ha permitido que Berouani Ahmed, independiente dentro de la candidatura socialista, acceda al pleno municipal, tomando el acta de Carrión. Con anterioridad, Gemma Araujo ya había dimitido en junio de 2025, y su acta fue ocupada por Rosa Ramírez Becerra. Tras estas salidas, los siguientes en la lista —Aitor Malaxechevarría Gavira, Claudia Torres García, José Expósito García, María del Mar Cervilla Nuevo, Álvaro Jesús Fernández Carrillo, María Carmen Caparrós Ramírez, Antonio Carrasco López, Gabriela Benítez Martínez (independiente), Félix López Reina y María Isabel Gálvez Romero— también han renunciado a tomar el acta de Carrión, dejando el camino abierto a Berouani.