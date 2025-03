Betania reformará su comedor social con la ayuda de Ferrovial

La Línea/Betania ha rubricado una alianza con la compañía especialista en infraestructuras Ferrovial, un acuerdo mediante el cual la empresa financiará la mejora de las instalaciones de la ONG en La Línea de la Concepción. La ONG que dirige Begoña Arana va a acometer la reforma de la cocina, el comedor social y el nuevo espacio para los trabajadores. El acuerdo se ha oficializado en Madrid con la firma de la directora de Betania; el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, y el consejero delegado de la compañía, Ignacio Madrilejos.

Esta reforma se realiza dentro de la iniciativa de Ferrovial On the move for zero hunger, un programa que la compañía lanzó en respuesta a la crisis económica de 2008, y que desde entonces ha mejorado el acceso a la alimentación de más de 80.000 personas mediante el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras de comedores sociales.

Durante el año pasado, estas instalaciones de Betania en una zona de características tan especiales como el Campo de Gibraltar se beneficiaron más de 600 personas en situación de vulnerabilidad, que tuvieron asegurada una alimentación saludable y de calidad de manera diaria.

Además de Betania, Ferrovial también ha elegido a la Fundación Codespa, a Manos Unidas y a Ingeniería para la Cooperación como entidades colaboradoras en su programa On the move for Water, mediante el cuál la compañía apoya proyectos de construcción, rehabilitación y mejora de infraestructuras de agua y saneamiento en comunidades vulnerables de África, America Latina y Asia. Superando el rol de mero financiador, la compañía fomenta la participación voluntaria de sus empleados para aportar su experiencia y conocimiento técnico e impulsar estos proyectos de cooperación.

Entre este programa y el de reforma del comedor social, Ferrovial invertirá en 2025 un total de 550.000 euros, y se beneficiarán de ambas iniciativas 23.741 personas entre España, África, América Latina y Asia.