Betania abre en La Línea las puertas de 'AtíPico', su apuesta por unir la alta cocina y el compromiso social

Betania ha abierto este viernes en la calle Gibraltar de La Línea las puertas de AtíPico, un restaurante que se constituye en una apuesta de esta asociación sin ánimo de lucro por acercar la alta cocina al compromiso social.

La puesta de largo oficial contó con la asistencia de destacadas personalidades, entre ellas el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Alfonso Candón, y el subdelegado de la misma en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, además de representantes del ámbito público, privado y numerosas personas comprometidas con los valores de solidaridad y comunidad que inspiran este proyecto.

AtíPico nace con la vocación de ser mucho más que un restaurante: pretende convertirse en un espacio de encuentro, inclusión y transformación social, donde la gastronomía de calidad convive con la misión de generar oportunidades y bienestar.

Durante la apertura, los invitados pudieron disfrutar de una propuesta culinaria de alto nivel, elaborada con ingredientes seleccionados y un cuidado especial en cada detalle. El menú ha sido elaborado por el chef de La Reserva de Sotogrande.

Este restaurante no es sólo un concepto gastronómico: es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas que ha contado con la colaboración del equipo de cocina de Betania. Los asistentes elogiaron la iniciativa, subrayando la importancia de combinar excelencia gastronómica con un compromiso social auténtico.

Begoña Arana junto a Alberto Sarmiento / Manu Romero

AtíPico nace para demostrar que la alta cocina puede ser también un espacio de encuentro, de inclusión y de inmersión en la acción social”, ha explicado la directora de Betania, Begoña Arana. “Este restaurante no es sólo un concepto gastronómico: es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos”, ha añadido.

Betania ha hecho público un comunicado para “agradecemos a todos los que han acompañado este primer paso”, al tiempo que reitera su compromiso de hacer de AtíPico un referente de integración, calidad y solidaridad.

La asociación invita “a medios, instituciones y ciudadanos a seguir de cerca esta aventura gastronómica con propósito. Se puede reservar a través de somosbetania.com/atipico en las fechas dispuestas para la ocasión”.