Betania lanza en La Línea AtíPico, un restaurante gourmet solidario

La entidad social Betania ha presentado AtíPico, un innovador restaurante gourmet con propósito social que busca convertir la gastronomía en una herramienta de transformación de vidas. El proyecto, pionero en el Campo de Gibraltar, combina la excelencia culinaria con la solidaridad bajo un lema claro: "Comer bien para hacer el bien”.

Ubicado en la sede de Betania de La Línea, en la calle Gibraltar, 152, el Comedor AtíPico ofrecerá menús degustación elaborados por el chef Alberto Sarmiento, de La Reserva de Sotogrande. Cada plato servirá para financiar los programas sociales de la entidad, que presta apoyo integral a personas en situación de vulnerabilidad a través de vivienda, acompañamiento psicológico, formación e inserción laboral.

“AtíPico nace para demostrar que la gastronomía también puede ser una herramienta de cambio social. Cada comensal se convierte en parte activa del impacto positivo que genera”, explica Begoña Arana, directora de Betania, durante la presentación del proyecto.

El nuevo espacio, con capacidad para 35 comensales, está pensado especialmente para empresas y entidades que deseen celebrar comidas de trabajo o encuentros informales en un entorno elegante y comprometido. Además, ofrecerá un servicio take away solidario, que permitirá disfrutar de los menús en cualquier lugar sin renunciar a la calidad ni al propósito social del proyecto.

El comedor contará con menús de temporada, basados en productos locales y frescos, y se prevé la participación de chefs invitados a lo largo del año para aportar variedad y nuevas propuestas gastronómicas.

Con esta iniciativa, Betania busca garantizar la sostenibilidad económica de sus programas sociales. A través del Programa de Socios AtíPico, empresas y particulares podrán colaborar mediante distintas modalidades —Bronce, Plata y Oro—, que incluyen ventajas como reservas preferentes, visibilidad en medios y certificación como “Empresa con propósito social”.

El Comedor AtíPico comenzará a funcionar a partir de la primera semana de diciembre. Las reservas e información adicional pueden solicitarse a través del correo atipico@somosbetania.com o en el teléfono 626 826 866.