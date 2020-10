Las linenses Ana Belén Morales y Cayetana Moreno encandilan en Idol kids

Noche redonda para los pequeñas artistas de La Línea que este lunes por la noche participaron en el programa de Telecinco Idol kids. Ana Belén Morales puso en pie a los asistentes a la gala, que pidió el ticket dorado gracias al público, y logró el visto bueno del jurado. Cayetana Moreno también deslumbró sobre el escenario y puso de acuerdo al jurado, formado por Carlos Jean, Isabel Pantoja y Edurne, que pulsaron los tres botones verdes.

Ana Belén, de 13 años, eligió el tema Ya te olvidé y tardó en conseguir que todo el público de Idol kids se pusiera en pie para pedir el ticket dorado por su actuación. Al terminar, Isabel Pantoja le dio las gracias y alabó su voz: "Felicidades porque tienes una voz maravillosa y me ha encantado tu eco de voz. Me has parecido fabulosa".

Carlos Jean pensaba muy parecido a su compañera de programa: "Me gusta el color de tu voz y cómo cambias la forma de cantar de pronto". Edurne era más escueta, pero su comentario no dejaba lugar a dudas: "Me ha gustado mucho, felicidades".

Tras conseguir el "sí" de los tres miembros del jurado, pero no el ticket dorado, el público recompensó su actuación con un 93,6%.

Cayetana, hija de la también artista Yolanda Figueroa y de fotoperiodista Marcos Moreno, llegaba con la ilusión de cantar delante de Isabel Pantoja. "Yo te quería conocer en persona, eres mi ídolo", le contaba en su presentación, por lo que la cantante ya se derretía ante la pequeña de ocho años que iba vestida como una auténtica coplera.

Pero, por si fuera poco, Cayetana interpretó Pájaro verde, el primer tema que Isabel cantó en su vida. La pequeña Cayetana conquistó al jurado y al público con su talento y desparpajo. "Hay que ser valiente y artista para subirse a la pista delante de esta artista", decía Carlos Jean refiriéndose a Isabel.

Edurne también alucinó con la actuación de la linense: "¿Cómo se puede tener tanto arte con ocho añitos? Que son más grandes las flores de tu cabeza que tú. He disfrutado viéndote pero también he disfrutado escuchando a Isabel que estaba aquí a mi lado. Te voy a pedir que cantes".

Edurne pedía entonces a la tonadillera que subiese al escenario para brindarnos una actuación compartida con Cayetana. "Cayetana, para mí es un orgullo porque he aprendido de las grandes. Yo metí todo en una coctelera y salí yo. Quiero decirte, Cayetana, que tienes más arte que yo. Que cantas mejor que yo", le decía después Isabel a la concursante.

Ella, por su parte, aprovechaba para darle un regalo a la tonadillera y pedirle que le firmase una foto suya. "Hay un rotulador dentro de la bolsa", le explicó. Cayetana logró los tres botones verdes del jurado y un 92,8% de los votos del público. Antes de salir del escenario, Isabel Pantoja le pidió que le hiciese una promesa: "Te voy a pedir un favor. No dejes de cantar copla en la vida. La cante quien la cante".