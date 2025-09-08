Más de 150 bañistas atendidos por picaduras de medusas en las playas de La Línea durante agosto

El balance del mes de agosto en las playas de La Línea de la Concepción confirma que las medusas fueron las grandes protagonistas del verano. El servicio municipal de Salvamento y Socorrismo atendió a 153 personas por picaduras en apenas 31 días, una cifra que representa casi el 80% de las 194 asistencias sanitarias registradas.

Además de las picaduras, los socorristas tuvieron que intervenir en 18 casos de heridas, ocho traslados en ambulancia, seis incidencias por intoxicaciones etílicas y otros servicios varios, tres lipotimias e insolaciones y dos traumatismos o luxaciones.

La afluencia de bañistas también dejó situaciones de riesgo en el mar: el dispositivo practicó 16 rescates acuáticos y actuó en varios episodios de extravío de personas, resueltos sin consecuencias graves.

En cuanto al estado del mar, durante agosto ondearon en las playas linenses 154 banderas verdes, lo que refleja la mayor parte de los días con condiciones seguras para el baño. También se contabilizaron 57 banderas amarillas, seis rojas y 15 avisos por presencia de medusas.

El operativo de Salvamento y Socorrismo continuará activo hasta el miércoles 10 de septiembre, fecha en la que se dará por concluida la temporada oficial de playas en el municipio.