El Ayuntamiento de La Línea sacará a concurso la gestión del Mercado antes de fin de año

El Ayuntamiento de La Línea prevé sacar la licitación de la concesión de la gestión del nuevo Mercado durante la segunda quincena de diciembre. El alcalde, Juan Franco, y teniente de alcalde Javier Vidal y el concejal de Mercados, Alfonso Lozano, han expuesto este martes a los comerciantes la situación en la que se encuentra el procedimiento para que las instalaciones puedan abrir sus puertas y han despejado las dudas que pudieran tener. A la reunión también fueron invitados las asociaciones de hosteleros y empresarios.

El alcalde detalló que el Ayuntamiento aún debe recibir respuesta de la Oficina de Evaluación Financiera del Estado y de la Junta de Andalucía, así como de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta para aprobar el pliego, que se llevaría a un pleno extraordinario en torno al 20 de diciembre para abrir el plazo para que las empresas presenten sus ofertas.

Franco explicó que el contrato será de gestión de servicio público a través de concesión, con la planta baja destinada a todos los puestos de mercado y la planta superior con servicios adicionales. El Ayuntamiento garantizará una subvención anual decreciente: 220.000 euros el primer año, 190.000 el segundo, 160.000 el tercero y 130.000 desde el cuarto hasta 2035. También se mantiene al menos el 50% de la planta baja para puestos tradicionales, y los comerciantes con títulos vigentes tendrán derecho a adjudicación preferente de puestos por un mínimo de 10 años o el tiempo restante de su concesión.

El pliego contempla una obra de acondicionamiento por 842.000 euros, a cargo del concesionario, que se ajustará en función del número de comerciantes que regresen y de la redistribución de los espacios. Las tarifas se dividirán en gastos comunes, que suman 446.000 euros —de los cuales el Ayuntamiento asume 130.000— y el coste de ocupación, que para un puesto de 8 m² será de 348 euros, con posibles periodos de carencia de 0 a 12 meses. Gracias a la financiación municipal, expuso Juan Franco, la tarifa sería de aproximadamente 260 euros el primer año, 300 el segundo, 320 el tercero y 348 el cuarto.

Los comerciantes aprovecharon la reunión para expresar su descontento con la gestión del mercado hasta la fecha. Algunos criticaron la retirada de concesiones tras el derribo del antiguo mercado y la falta de información veraz por parte del Ayuntamiento, así como la sensación de haber sido criminalizados por la paralización. El alcalde defendió la actuación municipal, recordando que la administración no estaba obligada a instalar un mercado provisional y que ya se ha destinado más de un millón de euros a este proyecto.

Durante la sesión también se abordaron las condiciones de los bares y tabancos, con superficies de 8 y 16 m² y la obligación de que la estética exterior se mantenga uniforme. La inversión prevista en equipamiento para los tabancos es de 110.000 euros. Además, se explicó que la empresa concesionaria tendrá derecho de tanteo en los traspasos de puestos, y que se buscarán acuerdos para tarifas de parking reducidas en la plaza de la Constitución, situada a 350 metros del mercado.

Respecto a la obra exterior, el alcalde reconoció que quedan remates pendientes y que existe una situación litigiosa con la constructora, mientras que los comerciantes insistieron en que el mercado no está terminado y que la paralización no es responsabilidad suya.

En palabras de Rosana Torres, presidenta de la Asociación de Comerciantes: “Creemos que todavía no está todo perdido. Queremos volver lo antes posible y confiamos en que el alcalde cumpla su palabra de reincorporar a todos los comerciantes. Estamos dispuestos a que se ajusten las tasas según la ley, pero necesitamos seguridad y transparencia”.

La reunión dejó claro que tanto el Ayuntamiento como los comerciantes buscan un punto de entendimiento, aunque aún quedan cuestiones por resolver antes de que el mercado municipal pueda abrir definitivamente sus puertas.