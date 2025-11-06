El Ayuntamiento de La Línea prepara un plan de tráfico ante la próxima obra de la Junta en la carretera del Zabal

El Ayuntamiento de La Línea trabaja en la activación de un plan de tráfico para minimizar las afecciones que provocará la próxima obra de la Junta de Andalucía en la carretera A-383, a la altura del polígono El Zabal, una de las principales vías de acceso a la ciudad. La inversión de esta actuación es de 1,7 millones de euros.

El alcalde, Juan Franco, ha presidido una reunión de coordinación con responsables de las delegaciones municipales implicadas, con el fin de anticiparse a los problemas de circulación y establecer alternativas que permitan mantener la movilidad en los barrios más afectados. “La red viaria presenta unas limitaciones importantes, por lo que, a la vista de esta nueva obra de la Junta, se están previendo alternativas para dotar de mayor fluidez al tráfico en las calles Cartagena, Archena, Canarias y Caminos de Torrenueva”, explicó el regidor.

Un plan para prevenir nuevas molestias

El Ayuntamiento quiere evitar la congestión que ya se registró semanas atrás con las obras de mejora de la red de saneamiento ejecutadas por Arcgisa en la misma carretera y en zonas colindantes. Por ello, el plan municipal incluirá medidas preventivas para garantizar la movilidad durante la ejecución de la nueva intervención autonómica. El plan de tráfico municipal se encuentra actualmente en fase de estudio técnico. Una vez finalizado, el Ayuntamiento anunciará las medidas correctoras definitivas y comunicará los cambios de circulación a la ciudadanía y a las personas conductoras con el fin de minimizar los inconvenientes.

Las vías mencionadas —Cartagena, Archena, Canarias y Camino de Torrenueva— canalizan una parte importante del tráfico de las zonas residenciales de Santa Margarita, Torre Nueva, Venta Melchor y Alcaidesa, por lo que el Ayuntamiento considera “prioritario” reforzar su capacidad y diseñar desvíos alternativos.

La obra de la Junta: una glorieta y mejoras en el firme

La actuación prevista por la Junta de Andalucía en la A-383 contempla mejoras de seguridad e infraestructura en uno de los tramos más transitados del municipio. Entre las intervenciones destacan la construcción de una glorieta en la intersección que conecta la A-383 con el polígono El Zabal y el camino de Estepona, ña instalación de dos colectores de aguas pluviales y la rehabilitación integral del firme de la calzada.

Estas obras supondrán un importante impacto temporal en el tráfico, aunque el Ayuntamiento y la Junta coinciden en que mejorarán de forma notable la seguridad y la capacidad de la vía a medio plazo.

De forma paralela, el Consistorio ha recordado que avanza el proyecto de desdoble de esta vía, desde la rotonda de la gasolinera hasta la del tanatorio, una actuación que también busca mejorar las conexiones y reducir la saturación en los accesos a la ciudad.