El Ayuntamiento de La Línea destinará más de dos millones de euros a reforzar los servicios públicos en 2026

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha anunciado que el Ayuntamiento incorporará al presupuesto municipal de 2026 un aumento superior a los dos millones de euros procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Estos fondos se destinarán a reforzar los servicios de limpieza, mantenimiento urbano y el cuidado de parques y jardines, con el objetivo de dar respuesta a una de las principales demandas vecinales.

"La pretensión del equipo de gobierno es volver a dedicarlo a la mejora de los servicios públicos, fundamentalmente, limpieza, parques y jardines, mantenimiento urbano, que somos conscientes que es una de las quejas más importantes que tienen los vecinos y, sobre todo, destinar estos recursos a nuestras barriadas", ha afirmado el regidor.

El presupuesto, que se prevé someter a aprobación inicial en el pleno de octubre para que entre en vigor el 1 de enero, deberá contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda por el plan de ajuste económico que afecta al municipio. “Cualquier movimiento que hacemos en materia económica presupuestaria tiene que contar con el visto bueno del Gobierno de España”, ha subrayado Franco, quien destacó que el objetivo es mejorar el “talón de Aquiles” de la gestión municipal: los servicios públicos.