La Línea pondrá en marcha en septiembre su séptimo plan de asfaltado con una inversión de 2,4 millones

La delegación municipal de Infraestructuras del Ayuntamiento de La Línea, que dirige la concejal Yolanda Fernández Borastero, ultima los preparativos para el inicio del Plan de Asfaltado 7, cuyas obras comenzarán el próximo 2 de septiembre. El proyecto, con un presupuesto cercano a los 2,4 millones de euros, ha sido adjudicado a la empresa Construcciones Garrucho y supondrá la renovación del pavimento en más de una treintena de calles del municipio.

El plan arrancará previsiblemente en la calle San Antonio y se extenderá a distintos viales de barrios repartidos por toda la ciudad, entre ellos la prolongación de la calle San Fernando, Jesús del Medinaceli, Arquímedes, La Estrella, San Bernardo, Joaquín Ruiz Morito, Huerta Enmedio, Gibraltar, Abedul o Los Rosales, además de varias rotondas y pasajes.

A esta lista inicial se han incorporado nuevos tramos a petición municipal, como la calle Zorrilla, un sector de Sarasate en La Atunara, Alcalá Galiano en su cruce con Canarias y el pasaje Aragón. En total, el plan actuará en una amplia red de viales que en muchos casos presentan un firme muy deteriorado.

El objetivo principal es mejorar la seguridad vial y la comodidad de la circulación, renovando el pavimento de calles muy transitadas y de otras zonas residenciales. Según el Ayuntamiento, todos los trabajos han sido coordinados con otros proyectos actualmente en marcha para evitar molestias a los vecinos y optimizar los recursos disponibles.