Arcgisa y Aqualia ejecutan mejoras en la red de agua en La Línea este jueves
Entre las 8:00 y las 15:00 se podrán producir cortes y reducciones de presión en algunas zonas del municipio
Estas son las bonificaciones para el recibo del agua de Arcgisa y cómo pedirlas
Arcgisa ha anunciado trabajos de mejora en la red de abastecimiento de La Línea de la Concepción para este jueves, 23 de octubre, entre las 8:00 y las 15:00, una intervención que ejecutará Aqualia dentro del plan de sectorización y que podría implicar reducciones de presión o cortes puntuales en algunas zonas del municipio.
La actuación se centrará en la avenida España, en el tramo entre calle Sevilla y calle Castellar, donde se conectarán nuevas infraestructuras destinadas a optimizar la distribución del agua potable y a reducir pérdidas por fugas, con el objetivo de ganar eficiencia y fiabilidad en el servicio.
Arcgisa subraya que estos trabajos son imprescindibles para avanzar en la modernización de la red y garantizar un suministro más seguro y sostenible a los vecinos, al tiempo que agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias durante la franja de actuación.
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la intervención será reprogramada y se comunicará la nueva fecha para minimizar el impacto en los usuarios.
