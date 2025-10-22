Arcgisa y Aqualia ejecutan mejoras en la red de agua en La Línea este jueves

Arcgisa ha anunciado trabajos de mejora en la red de abastecimiento de La Línea de la Concepción para este jueves, 23 de octubre, entre las 8:00 y las 15:00, una intervención que ejecutará Aqualia dentro del plan de sectorización y que podría implicar reducciones de presión o cortes puntuales en algunas zonas del municipio.

La actuación se centrará en la avenida España, en el tramo entre calle Sevilla y calle Castellar, donde se conectarán nuevas infraestructuras destinadas a optimizar la distribución del agua potable y a reducir pérdidas por fugas, con el objetivo de ganar eficiencia y fiabilidad en el servicio.

Arcgisa subraya que estos trabajos son imprescindibles para avanzar en la modernización de la red y garantizar un suministro más seguro y sostenible a los vecinos, al tiempo que agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias durante la franja de actuación.

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la intervención será reprogramada y se comunicará la nueva fecha para minimizar el impacto en los usuarios.