Estas son las bonificaciones para el recibo del agua de Arcgisa y cómo pedirlas

La empresa pública comarcal Agua y Residuos del Campo de Gibraltar (Arcgisa) ha abierto el plazo para presentar las solicitudes de aplicación de la tasa especial en las facturas correspondientes a los servicios de agua y residuos para el año 2026.

El periodo de solicitud permanecerá abierto desde el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambos inclusive.

Estas bonificaciones se aplican conforme a la Ordenanza Fiscal General Reguladora de la Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación de los Tributos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, cuya modificación fue aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 29 de septiembre de 2021.

Tipos de bonificación y requisitos

Las ayudas están dirigidas a pensionistas, familias numerosas y unidades familiares con bajos ingresos (teniendo en consideración en este último caso el número de menores a cargo del núcleo familiar) en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente durante el período de presentación.

Los criterios y cuantías de las bonificaciones son los siguientes:

Pensionistas : 50% de descuento durante 3 años si los ingresos de la unidad familiar no superan 2 veces el IPREM vigente en el periodo de presentación de la solicitud

: 50% de descuento durante 3 años si los ingresos de la unidad familiar no superan vigente en el periodo de presentación de la solicitud Familias sin menores a cargo : 50% de descuento durante 1 año si los ingresos no superan 2 veces el IPREM .

: 50% de descuento durante 1 año si los ingresos no superan . Familias con menores a cargo :

: Con 1 menor y renta ≤ 2,5 veces IPREM : 50% de descuento durante 1 año.

y renta ≤ : 50% de descuento durante 1 año. Con 2 menores y renta ≤ 2,75 veces IPREM : 50% de descuento durante 1 año.

y renta ≤ : 50% de descuento durante 1 año. Familias numerosas: 50% de descuento durante 1 año (o hasta que se pierda la condición de familia numerosa), siempre que la renta no supere 3 veces el IPREM.

Cómo solicitar la bonificación

Los usuarios interesados deberán presentar su solicitud a través de los siguientes canales:

Presencialmente en cualquiera de las oficinas de atención al cliente de Arcgisa ( requiere cita previa ).

en cualquiera de las oficinas de atención al cliente de Arcgisa ( ). Por correo electrónico: atencionusuario.bonificaciones@arcgisa.es

Toda la información sobre la documentación necesaria y los modelos de solicitud está disponible en el portal web de ARCGISA, en el apartado "Clientes": www.arcgisa.es

Reserva de cita previa

Para atención presencial, puede solicitar cita a través de: