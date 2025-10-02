Estas son las bonificaciones para el recibo del agua de Arcgisa y cómo pedirlas
Las solicitudes se podrán tramitar hasta el 30 de diciembre para aplicarse durante 2026
La empresa pública comarcal Agua y Residuos del Campo de Gibraltar (Arcgisa) ha abierto el plazo para presentar las solicitudes de aplicación de la tasa especial en las facturas correspondientes a los servicios de agua y residuos para el año 2026.
El periodo de solicitud permanecerá abierto desde el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambos inclusive.
Estas bonificaciones se aplican conforme a la Ordenanza Fiscal General Reguladora de la Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación de los Tributos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, cuya modificación fue aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 29 de septiembre de 2021.
Tipos de bonificación y requisitos
Las ayudas están dirigidas a pensionistas, familias numerosas y unidades familiares con bajos ingresos (teniendo en consideración en este último caso el número de menores a cargo del núcleo familiar) en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente durante el período de presentación.
Los criterios y cuantías de las bonificaciones son los siguientes:
- Pensionistas: 50% de descuento durante 3 años si los ingresos de la unidad familiar no superan 2 veces el IPREM vigente en el periodo de presentación de la solicitud
- Familias sin menores a cargo: 50% de descuento durante 1 año si los ingresos no superan 2 veces el IPREM.
- Familias con menores a cargo:
- Con 1 menor y renta ≤ 2,5 veces IPREM: 50% de descuento durante 1 año.
- Con 2 menores y renta ≤ 2,75 veces IPREM: 50% de descuento durante 1 año.
- Familias numerosas: 50% de descuento durante 1 año (o hasta que se pierda la condición de familia numerosa), siempre que la renta no supere 3 veces el IPREM.
Cómo solicitar la bonificación
Los usuarios interesados deberán presentar su solicitud a través de los siguientes canales:
- Presencialmente en cualquiera de las oficinas de atención al cliente de Arcgisa (requiere cita previa).
- Por correo electrónico: atencionusuario.bonificaciones@arcgisa.es
Toda la información sobre la documentación necesaria y los modelos de solicitud está disponible en el portal web de ARCGISA, en el apartado "Clientes": www.arcgisa.es
Reserva de cita previa
Para atención presencial, puede solicitar cita a través de:
- La página web de ARCGISA: www.arcgisa.es, en el módulo “Cita Previa”.
- Teléfono 956 64 11 11 (lunes a viernes, de 8:00 a 15:00).
- Teléfono 902 922 490 (servicio disponible las 24 horas, todos los días del año).
