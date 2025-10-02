De San Roque a Málaga por 11,6 euros: la autopista de peaje AP-7 baja sus tarifas tras el verano
La concesionaria aplica sus tarifas generales desde el 1 de octubre y hasta las cercanías de la próxima Semana Santa
También subirá el precio en los meses de verano de 2026
La autopista AP-7 del Campo de Gibraltar a Málaga, entre las más caras de España con 18 céntimos por kilómetro en verano
Una buena noticia para el sufrido bolsillo de los consumidores. El verano ya ha concluido y con él las tarifas especiales de la autopista de peaje AP-7 que conecta el Campo de Gibraltar con Málaga.
Considerada como una de las vías de comunicación más caras de todo el país durante la temporada alta, a partir del mes de octubre aplica las tarifas generales que suponen una sensible diferencia a la baja por el mismo servicio.
Desde el 1 de octubre, recorrer los tres tramos y los 104 kilómetros entre Guadiaro (San Roque) y Fuengirola (Málaga), alternativos a la colapsada A-7 que jalona la Costa del Sol, cuesta 11,60 euros (precios en vigor en 2025). Semanas atrás, en verano, el precio de los tres tramos alcanzaba los 18,85 euros (un 62,5% más).
En la provincia de Málaga cuenta con tres peajes: Manilva, San Pedro Alcántara y Calahonda. Esta autopista pasa por Casares, Estepona, Benahavís, Puerto Banús, Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Torremolinos y Málaga.
Precios de la autopista de la Costa del Sol tras el verano
Las tarifas por tipos de vehículos y tramos durante la temporada especial son lo siguientes:
Los precios de los vehículos ligeros (en los que entran las motocicletas, los turismos, furgones, furgonetas y microbuses), en temporada normal, son:
- Calahonda troncal: 5,50 euros
- Salida Calahonda: 3,40 euros
- San Pedro troncal: 3,70 euros
- Salida San Pedro: 2,15 euros
- Manilva troncal: 2,40 euros
- Salida Manilva: 1,15 euros
Los vehículos pesados tipo 1 (camiones de dos ejes, comuniones de dos ejes con remolque, camiones de tres ejes; furgones, furgones y microbuses con remolques de un eje), tienen estos precios en el peaje durante la temporada normal:
- Calahonda troncal: 8,90 euros
- Salida Calahonda: 5,55 euros
- San Pedro troncal: 6,05 euros
- Salida San Pedro: 3,35 euros
- Manilva troncal: 3,50 euros
- Salida Manilva: 1,7 euros
Y el último tipo, los pesados tipo 2 (camiones con cuatro o más ejes; furgones, furgonetas y microbuses con remolques de dos o más ejes y autocares):
- Calahonda troncal: 10,95 euros
- Salida Calahonda: 6,80 euros
- San Pedro troncal: 7,45 euros
- Salida San Pedro: 4,30 euros
- Manilva troncal: 4,60 euros
- Salida Manilva: 2,25 euros
Los precios del AP-7 volverán a la tarifa especial en la Semana Santa de 2026 (los 17 días que van desde el viernes antes del comienzo de la Semana de Pasión hasta el domingo siguiente al de Pascua de Resurrección) y entre los meses de junio y septiembre.
