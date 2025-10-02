De San Roque a Málaga por 11,6 euros: la autopista de peaje AP-7 baja sus tarifas tras el verano

Uno de los peajes de la AP-7 en la provincia de Málaga.

Una buena noticia para el sufrido bolsillo de los consumidores. El verano ya ha concluido y con él las tarifas especiales de la autopista de peaje AP-7 que conecta el Campo de Gibraltar con Málaga.

Considerada como una de las vías de comunicación más caras de todo el país durante la temporada alta, a partir del mes de octubre aplica las tarifas generales que suponen una sensible diferencia a la baja por el mismo servicio.

Desde el 1 de octubre, recorrer los tres tramos y los 104 kilómetros entre Guadiaro (San Roque) y Fuengirola (Málaga), alternativos a la colapsada A-7 que jalona la Costa del Sol, cuesta 11,60 euros (precios en vigor en 2025). Semanas atrás, en verano, el precio de los tres tramos alcanzaba los 18,85 euros (un 62,5% más).

En la provincia de Málaga cuenta con tres peajes: Manilva, San Pedro Alcántara y Calahonda. Esta autopista pasa por Casares, Estepona, Benahavís, Puerto Banús, Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Torremolinos y Málaga.

Precios de la autopista de la Costa del Sol tras el verano

Las tarifas por tipos de vehículos y tramos durante la temporada especial son lo siguientes:

Los precios de los vehículos ligeros (en los que entran las motocicletas, los turismos, furgones, furgonetas y microbuses), en temporada normal, son:

Calahonda troncal: 5,50 euros

Salida Calahonda: 3,40 euros

San Pedro troncal: 3,70 euros

Salida San Pedro: 2,15 euros

Manilva troncal: 2,40 euros

Salida Manilva: 1,15 euros

Los vehículos pesados tipo 1 (camiones de dos ejes, comuniones de dos ejes con remolque, camiones de tres ejes; furgones, furgones y microbuses con remolques de un eje), tienen estos precios en el peaje durante la temporada normal:

Calahonda troncal: 8,90 euros

Salida Calahonda: 5,55 euros

San Pedro troncal: 6,05 euros

Salida San Pedro: 3,35 euros

Manilva troncal: 3,50 euros

Salida Manilva: 1,7 euros

Y el último tipo, los pesados tipo 2 (camiones con cuatro o más ejes; furgones, furgonetas y microbuses con remolques de dos o más ejes y autocares):

Calahonda troncal: 10,95 euros

Salida Calahonda: 6,80 euros

San Pedro troncal: 7,45 euros

Salida San Pedro: 4,30 euros

Manilva troncal: 4,60 euros

Salida Manilva: 2,25 euros

Los precios del AP-7 volverán a la tarifa especial en la Semana Santa de 2026 (los 17 días que van desde el viernes antes del comienzo de la Semana de Pasión hasta el domingo siguiente al de Pascua de Resurrección) y entre los meses de junio y septiembre.