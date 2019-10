Apron denuncia la falta de oncólogos en el hospital de La Línea

La Asociación de Problemas Oncológicos (Apron) ha denunciado la falta de oncólogos en el hospital de La Línea, ya que en la actualidad solo hay dos especialistas que realizan su atención los lunes, miércoles y viernes con el apoyo de médicos de fuera. La queja es, sobre todo, a la hora de que los enfermos pasen las revisiones, ya que no es el mismo médico el que realiza un seguimiento a los pacientes. Ante esta situación, la delegación territorial de Salud señala que está haciendo “muchos esfuerzos” para dotar al hospital de La Línea de oncólogos y que antes de final de mes se incorporará un profesional con una jornada más amplia que la actual.

Según indica Salud, hasta ahora había una especialista al 40% de la jornada y que ahora lo sustituirá uno nuevo al 80%, ya que así lo requiere el profesional, “no porque se le ofrezca un contrato a jornada completa”. Además, hay otro oncólogo en La Línea, según indica la delegación territorial, y que ambos cuentan con un refuerzo de médicos de otros hospitales “para poder garantizar la asistencia a los ciudadanos del Campo de Gibraltar”.

La presidenta de Apron, Rosa Valcayo, lamenta que a pesar de las promesas del nuevo Gobierno de la Junta, la situación no haya mejorado. “Solo dos oncólogos no son suficientes para el número de personas que vienen a ponerse tratamientos, revisiones y demás. El consejero de Salud, igual que el PSOE antes del cambio de Gobierno, dijeron que se iban a ofrecer mejores condiciones para que los profesionales se sintieran más motivados, pero aún no lo han empezado a hacer”, lamentó.

Valcayo destacó la buena voluntad de los profesionales del hospital. “Los tratamientos se ponen porque los profesionales son estupendos, pero están agotados. Esto no es justo porque llevan así mucho tiempo. Los enfermeros se tienen que quedar por la tarde para preparar los tratamientos del día siguiente y por eso se van. Pero las revisiones no se hacen a tiempo. No me parece bien lo que están haciendo en oncología, los enfermos se sienten un poco abandonados porque no tienen un seguimiento por parte del mismo médico”, explicó la presidenta de Apron.