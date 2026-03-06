Amparo López Cruz expone en el Museo Cruz Herrera de La Línea por el décimo aniversario de la pinacoteca y el Día de la Mujer

La pintora Amparo López Cruz ha inaugurado este viernes en el Museo Cruz Herrera de La Línea una exposición integrada en el programa conmemorativo del décimo aniversario de la pinacoteca municipal y por el Día Internacional de la Mujer. Organizada por la delegación de Cultura, la apertura ha contado con gran asistencia de público y la presencia de la concejal de Cultura, Raquel Ñeco; la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Zuleica Molina; y la directora del museo, Mercedes Corbacho.

López Cruz, nieta de José Cruz Herrera e hija de la también pintora Amparo Cruz Mayor, ha consolidado una trayectoria desde el impresionismo hacia la abstracción. Tras haber pasado por salas como la Galería Manolo Alés o la Galería Ortega Bru, llega ahora al Museo Cruz Herrera con Tras la huella de Cruz Herrera a través de las pinceladas de su nieta, exposición que permanecerá abierta al público hasta el 12 de abril.

La intención del municipal es que el museo sea un elemento vivo en la cotidianidad de la ciudadanía. “Hemos querido elegir a una artista que tiene un vínculo muy especial con José Cruz Herrera. Nuestro objetivo principal es que se conozca la obra y al pintor, pero también que este maravilloso espacio forme parte de nuestro día a día y nos sintamos en él como en nuestra propia casa”, ha señalado Ñeco, recordando que tras la reciente exhibición de obras inéditas del maestro linense, es un privilegio contar ahora con la visión de su nieta.

La delegada de Igualdad ha subrayado la importancia de visibilizar el talento femenino en disciplinas históricamente masculinizadas. Zuleica Molina ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con las creadoras locales. “Desde las distintas delegaciones intentamos dar voz a todas las mujeres en sus respectivos sectores. El mundo de la pintura ha sido tradicionalmente masculino, por lo que es un orgullo acompañar a Amparo y seguir dando a conocer a las mujeres linenses que tanto aportan a la sociedad”, afirmó.

Mercedes Corbacho ha definido la jornada como un hito personal y profesional tras años de gestiones para traer la obra de López Cruz al Museo que dirige. Corbacho ha enfatizado la valentía de la artista, quien ha sabido distanciarse del legado familiar para encontrar un lenguaje propio. “Amparo ha roto con el tipo de pintura que vio en su casa desde que nació. Su obra es como ella: rompedora, feminista y llena de luz. Además, en un día como hoy, es justo reivindicar la figura de José Cruz Herrera como un precursor del feminismo, cuya obra siempre ensalzó a mujeres poderosas y seguras de sí mismas”, apuntó la directora.

Amparo López Cruz ha expresado la responsabilidad que supone exponer en un museo dedicado a su abuelo, reconociendo que su evolución artística hacia la abstracción fue una necesidad vital. “Es un gran honor estar aquí. Tenía que romper con la herencia recibida porque no podía limitarme a seguir los pasos de dos maestros como fueron mi abuelo y mi madre. Cuando pintas, sale lo que llevas dentro. Me siento muy orgullosa de mi trabajo y reivindico este día como feminista”, declaró.

Hipatia de Alejandría

El Museo Cruz Herrera también ha presentado este viernes una recreación artística de Hipatia de Alejandría, obra realizada por el alumnado y profesorado del IES Mediterráneo. Esta iniciativa, enmarcada en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres, rescata la figura de la filósofa y científica como el único personaje femenino retratado por Rafael en su célebre fresco La Escuela de Atenas.

La ejecución técnica ha requerido un trabajo de caracterización y documentación histórica para trasladar una obra del siglo XVI al contexto del siglo XXI. El coordinador del proyecto, Daniel Antequera, ha valorado el esfuerzo colectivo de sus compañeras y del alumnado para lograr un resultado que trascienda lo académico.

La recreacion de Hipatia de Alejandría.

Mercedes Corbacho, directora del Museo Cruz Herrera, ha felicitado al centro por su sensibilidad artística y pedagógica, destacando la necesidad de implicar a las nuevas generaciones en la historia del arte desde una perspectiva inclusiva. El cuadro permanecerá expuesto unos días en la pinacoteca.