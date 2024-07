Alerta en la Protectora de La Línea: 300 perros y 20 gatos, bajo amenaza de desahucio

La Línea/En el número 99 del camino de Torrenueva, en La Línea, unas humildes pero dignas instalaciones sirven desde hace más de 20 años de hogar de acogida, de hospital y de asilo de animales, muchos de enfermos o muy mayores, que de otro modo deambularían por las calles de la ciudad sin rumbo, abocados a malvivir o quién sabe si a la muerte. En la actualidad viven allí 300 perros y 20 gatos bajo los cuidados de una decena de voluntarios, herederos del legado del querido Peter Koekebakker, más conocido como Pedro el Holandés, fallecido en 2019 tras 15 años en los que rescató a más de 9.000 canes. Pero esta comunidad corre, después de dos décadas, serio peligro. La amenaza de un desahucio no sólo pone en riesgo el cuidado de los animales sino tiene en el alero la continuidad de la Protectora (Prodean), la única que existe en La Línea.

Una voluntaria con varios perros en La Línea. / Vanessa Pérez

"S.O.S. Nesesitamos ayuda. Nos echan. Todo lo que se ha luchado y trabajado por ellos lo perdemos". Con este contundente mensaje alertó Prodean el martes de una situación inesperada que le ha llevado ante la justicia y ante la que pide "tiempo para buscar una solución", según palabras de Fani Quintero, presidenta de la protectora, que este miércoles acudió al juicio. Está visto para sentencia.

La historia comienza en el año 2003, cuando un grupo de vecinos de La Línea de la Concepción comenzó a rescatar animales del Centro Municipal de Control y Protección Animal, ubicado en el Camino de Torrenueva, donde serían sacrificados. Estas personas se lanzaron a salvar otros animales abandonados en el municipio. Con el tiempo, se alcanzó un acuerdo entre el Ayuntamiento de La Línea y este grupo de rescatistas, que formaron la Protectora de Animales Prodean Campo de Gibraltar. De esta manera, la nueva asociación y el Centro Municipal de Control y Protección Animal convivieron en el mismo recinto hasta que este se disolvió. Sólo Prodean quedó en esa dirección. El Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración por el que le cedía el usufructo del terreno.

Un perro de la protectora. / Vanessa Pérez

En ese período, Pedro El Holandés "invirtió una considerable cantidad de dinero, con ayuda de asociaciones externas y donantes, mejorando las instalaciones, bajo la creencia de que la posesión del terreno era definitiva". Durante muchos años, Prodean salvó a miles de animales. Sin embargo, recientemente el terreno fue vendido a un fondo de inversión. "Pedro había llegado a un acuerdo verbal para comprar la finca, pero debido a su fallecimiento, no pudo concretarse la compra". El terreno fue vendido a los actuales compradores, quienes según Prodean eran "conscientes de la presencia de la protectora y adquirieron el terreno por un precio reducido de 260.000 € (27.000 metros) precisamente por esta circunstancia. Ahora, el comprador desea vender el terreno por 1.000.000 €", explica.

Un gato de la Protectora / Vanessa Pérez

Ante la negativa de desalojar, el comprador denunció a la protectora, acusándola de ocupar ilegalmente el terreno e inició un proceso judicial para desahuciarla. Aunque se creía que era para la construcción de bienes inmobiliarios, parece ser que se trata de un suelo rústico en el que está prohibido. En cualquier caso, el desalojo "dejaría al pueblo de La Línea sin su protectora y a los 300 perros y 20 gatos completamente desprotegidos". Fani Quintero explica que ha intentado llegar a un acuerdo con el dueño en varias ocasiones, sin éxito. La protectora solo ocupa 7.000 m2 de los 27.000 m2 que tiene la finca. "El Ayuntamiento no tiene espacio para ubicarnos. Está intentando buscar una solución, pero no es fácil ni rápida y no tenemos tiempo. Necesitamos que se paralice el desahucio", clama la responsable de Prodean.