Alberto Castellano, del IES Virgen de la Esperanza de La Línea, recibe el premio al mejor docente de FP de España

Alberto Castellano Barragán, profesor del IES Virgen de la Esperanza de La Línea, ha recibido este sábado el Premio Educa Abanca Mejor Docente de España de FP 2022 en una gala celebrada en La Coruña a la que asistió la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Castellano, arropado por un grupo de alumnos y compañeros del centro, compartió el premio con el resto de finalistas. "Debemos dignificar la FP. Gracias ministra porque sabemos que lo está haciendo. Ahora despierto de este sueño que empezó en julio, y gracias la Fundación Abanca por la organización de estos premios", destacó.

"Pienso en mi madre, que ya no está, y en mi padre que seguramente me está viendo. Gracias a vosotros estoy aquí, lo que soy os lo debo, y la educación que me habéis dado, os la debo", dijo Castellano, que agradeció la asistencia de sus alumnos a la gala de entrega. "Es una gran fortuna el alumnado que tengo, que están aquí. Les tengo que querer porque me permiten hacer lo que quiero y me hacen disfrutar. También están mis compañeros de departamento. Gracias, Clara, y a todo al equipo directivo", continuó.

"Este premio está dividido. Soy de Cuenca y las autoridades de allí me han felicitado, y doy clases en La Línea, donde me siento adoptado. El Ayuntamiento también ha hecho posible esto, indicó.

La ministra, que ha acudido por segunda vez a este acto, dijo en declaraciones a la prensa antes del inicio que es necesario "felicitar y reconocer" el trabajo de los más de 75.000 docentes que hay en España.

Ha hecho hincapié en que, si bien dan "lo mejor de sí" cada día, muy "especialmente" lo han hecho en los peores momentos de la pandemia sanitaria y han vuelto a demostrarlo con la integración en los espacios educativos de los más de 30.000 niños ucranianos que han llegado al país "en estos dos cursos escolares".

Además, ha subrayado Alegría, la preocupación constante por el bienestar emocional de los alumnos y por el hecho de que los centros sean siempre lugares "seguros", en los que sientan total confianza.

La plataforma educativa Educa y la Obra Social Abanca conceden estos premios, que han llegado a su sexta edición, desde que en 2017 se crease esta iniciativa para rendir homenaje a todos los profesionales del ámbito educativo en las diferentes etapas de la formación académica reglada y también en la educación no formal.

Además de entregar el galardón a los siete docentes premiados en las diferentes categorías establecidas, en la gala se realizó un reconocimiento especial a todos los profesores y profesoras que quedaron finalistas.

Así, en total, 61 profesionales que desarrollan su trabajo en localidades de diferentes puntos de la geografía española fueron distinguidos por su buena práctica docente y la dedicación a su profesión.

Cada uno recibió una estatuilla conmemorativa Educa, un diploma acreditativo y un premio en metálico.

Unas 250 personas entre premiados, docentes y representantes institucionales acudieron a la gala, entre los que se encontraban aparte de la ministra de Educación; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones; el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

También participó Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, y el director general de la plataforma Educa, Víctor Arufe.