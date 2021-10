Denuncian una agresión a una joven transexual en La Línea

Podemos e Izquierda Unida La Línea han condenado públicamente "la brutal agresión que ha sufrido una joven transexual en La Línea". Los hechos se produjeron el pasado fin de semana y son una muestra según estos partidos del alarmante crecimiento de las agresiones contra personas del colectivo LGTBI.

La agresión se produjo según explicó la joven, de 23 años, en la madrugada del pasado sábado, cuando fue atacada por una persona que le provocó "lesiones físicas y psicológicas a la voz de 'Puta travesti, te voy a matar, guarra…”.

Desde Podemos e IU se alerta de que "desde que la extrema derecha ha reaparecido en nuestra sociedad e instalado cómodamente en nuestras instituciones las agresiones lgtbifóbicas han crecido en nuestro país de manera muy alarmante. Los discursos y mensajes de odio están calando (ayudados por el blanqueamiento de ciertos medios de comunicación) y dan pie al aumento de agresiones hacia los colectivos más vulnerables. Esta situación, unida a la impunidad que tiene cierto sector político a la hora de lanzar dichos discursos y mensajes cargados de odio , hace que las personas transexuales, en particular y lgtbi en general, sean un objetivo fácil para descargar en ellas toda su ira y frustraciones; en especial hacia las mujeres".

"Debemos acabar con esta lacra, no dando cabida a partidos políticos que fomentan el odio, la desigualdad, la involución y las falta de respeto a quienes son diferentes y se salen de sus normas heteropatriarcales y roles de género preestablecidos, queriendo ser impuestos y hechos a su medida", reclaman ambos partidos. "Nuestra sociedad es diversa y en ello reside su grandeza y riqueza".

Podemos e Izquierda Unida concluyen asegurando que "seguiremos luchando para que los derechos conseguidos no sean cuestionados y no retrocederemos ni un milímetro ante aquellos quieren desestabilizarnos como comunidad y volver a meternos en el armario. Eso, no va a volver a suceder, porque ya no pedimos aceptación: exigimos respeto. Por una Línea de La Concepción sin transfobia, lesfobia, homofobia o machismo. Por una ciudad abierta y diversa donde se respeten los Derechos Humanos".