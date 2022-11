Simulacro de tsunamis en La Línea: ¿Qué hacer en caso de maremoto?

Uno de los fenómenos naturales más temidos es el tsunami. En las costas del Campo de Gibraltar o de la provincia de Cádiz hace siglos que no se produce uno. No obstante, la población sí conoce a través de la pequeña pantalla lo que es capaz de hacer un tsunami por los casos del Océano Índico en 2004 y de Fukushima (Japón) en 2011. En Baelo Claudia tuvo lugar uno en el siglo IV, que está en estudio actualmente por parte de arqueólogos. Entonces, los primeros informes hablan de olas de más de 5 metros de altura que dañaron la ciudad romana. En el caso de Cádiz capital, quedó muy afectada por el maremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que también afectó gravemente a Huelva.

En España hace mucho que no se detecta una actividad sísmica en el mar capaz de amenazar los litorales. Eso no quiere decir que los municipios costeros no realicen protocolos de prevención para tener a su población en sobreaviso en caso de alarma por tsunami.

De este modo, en La Línea, ya se trabaja en un sistema de alertas tempranas para tsunamis y vertidos tóxicos. Aunque normalmente el Ayuntamiento de La Línea retira los altavoces de sus playas después de la temporada alta de verano, para este año los mantienen para poner en marcha este plan preventivo.

Desde el Consistorio linense informan las primeras pruebas se han realizado en la playa de Santa Bárbara para verificar su viabilidad. Estos altavoces servirán para avisar a los linenses sobre tsunamis, terremotos, vertidos en el litoral y nubes tóxicas, entre otras catástrofes naturales. A su vez, cuando el sistema salte, una app avisará al 112, Policía Local y Protección Civil. El simulacro realizado tenía como fin comprobar que esta información se recogía correctamente en la app.

Para más adelante, está previsto que se coloquen más puntos de megafonía para advertir de este tipo de incidencias en la frontera con Gibraltar, en el centro de la ciudad en la plaza de Toros.

¿Qué hacer en caso de tsunamis?

La sirena escuchada en La Línea forma parte de un ejercicio de pruebas. Si sonara de nuevo y hubiese que actuar ante una amenaza, hay una serie de recomendaciones que el Instituto Geográfico Nacional aporta para esos casos.

Dirigirse a terreno elevado y lo más lejos posible del mar.

Agarrarse a algún objeto para mantenerse a flote.

Subir a la azotea de los edificios que tengan un mínimo de tres plantas. Como último recurso, a un árbol.

Precaución con el tendido eléctrico y otros objetos que puedan caer encima.

Si se está en una embarcación, navegar mar adentro hasta que se alcancen los más de 100 metros de profundidad.

Hay una serie de circunstancias que pueden alertar a la persona de que se está ante un maremoto para proceder a la evacuación inmediata.